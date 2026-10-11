El anuncio de 'El Chiringuito' sobre su futuro inmediato en la programación de Cuatro tras dos semanas de suspensión

'El Chiringuito' ha pausado durante dos semanas consecutivas su emisión en la noche dominical de Cuatro. Recuerden que, en su salto de Atresmedia a Mediaset, la tertulia deportiva conducida por Josep Pedrerol asumió una forma de emisión transversal: los domingos en el canal secundario del grupo audiovisual y de lunes a jueves en Energy, una de sus cadenas temáticas más importantes.

Pues bien, tras cinco entregas en Cuatro, el formato desapareció de la séptima noche de la semana. ¿La explicación? El parón de tres semanas que ha sufrido LaLiga, la punta de lanza en la escaleta del programa futbolístico junto a la Champions. Un paréntesis motivado por la UEFA Nations League, que ha obligado a detener temporalmente el resto de competiciones en dicho periodo de tiempo.

Sin embargo, con la Selección Española liberada de sus compromisos hasta el mes de noviembre, el torneo doméstico se reanuda y, con él, 'El Chiringuito' en Cuatro, a cuya programación volverá este mismo domingo 11 de octubre. Entonces, Pedrerol y su nutrido y vehemente equipo de comentaristas regresarán a la pantalla del canal rojo de Mediaset tras aparecer por última vez el pasado 20 de septiembre.

El propio Josep Pedrerol lo anunció oficialmente en el episodio del pasado jueves en Energy, indicando que el horario no cambia: se mantendrá a las 00:00 horas tras la emisión de una nueva entrega de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez y Carmen Porter.

"¿Sabéis cómo está la clasificación de LaLiga? ¿Recuerdas cómo quedó el último partido en el Bernabéu? ¿Por cuánto ganó el Barça en esa jornada? ¿A que no te acuerdas de nada? Tres semanas sin Liga es mucho tiempo, demasiado tiempo", apuntó el comunicador, emplazando a sus seguidores a reconectar con Cuatro este domingo tras esas dos semanas de notoria ausencia.

🎉 ¡POR FIN SE TERMINA EL PARÓN! @jpedrerol nos representa a todos:



⚽️ "Tres semanas de Liga son mucho tiempo... demasiado tiempo".



¡Veeente a Energy! pic.twitter.com/5ZOIyc2Wsc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 8, 2026

Hay que puntualizar que, pese al parón en Cuatro y pese al impasse que han sufrido LaLiga y la Champions, 'El Chiringuito' de Pedrerol ha continuado ofreciéndose con total normalidad en Energy de lunes a viernes, en su franja natural.