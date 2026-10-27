El actor Miguel Rellán alerta de los efectos de una censura del PP y Vox a la cultura tras el 29-N y se acuerda del franquismo

'Malas Lenguas' se ha hecho eco este martes de una investigación que denuncia casos de censura y presiones de la Comunidad de Madrid hacia los artistas y compañías que se dedican a hacer teatro y espectáculos culturales. Todo después de que en los últimos meses se hayan producido intentos de desaprobar monólogos feministas y obras de Lorca en algunos ayuntamientos. Y para hablar de todo ello, el programa ha conectado con el actor Miguel Rellán.

Según el informe al que ha tenido acceso 'Malas Lenguas' hasta 24 artistas y compañías se han quejado de las cancelaciones, restricciones y autocensura a la que se han enfrentado en los últimos tiempos en diferentes ayuntamientos de localidades de la Comunidad de Madrid o en la propia capital. A todo ello hay que sumar además la amenaza del consejero de cultura de Castilla y León asegurando que se estudiarán las subvenciones a las películas que ellos consideren ideológicas.

Alguien que conoce muy bien lo que es la censura es Miguel Rellán. El actor nunca ha tenido reparos en mostrar sus opiniones y su ideología de izquierdas. Tampoco lo ha tenido en su conexión con 'Malas Lenguas'. "¿Qué paralelismos encuentras entre los tiempos del franquismo y lo que se empieza a vislumbrar en aquellas comunidades donde hay gobiernos de PP y Vox con respecto a la cultura?", le ha empezado preguntando Esther Palomera. "Espero que no lleguemos a esos extremos, sería demasiado", ha confesado el intérprete.

El pronóstico de Miguel Rellán sobre las elecciones en 'Malas Lenguas': "Es terrorífico lo que se avecina"

"Todos tenemos miedo. Independientemente de lo que se pueda leer en los programas, yo por todas partes, y todos estamos oyendo las palabras suprimir, derogar, prohibir, eliminar. Desde luego el porvenir no parece muy halagüeño y no solo en lo que se refiere al capítulo de las artes", ha seguido exponiendo Rellán. "Ya sabemos que lo que se quiere es preservar un adoctrinamiento ideológico. Supongo que hay cierto adoctrinamiento patriótico que ese no se quiere eliminar. Ese patriotismo que cabe en una caja de zapatos como decía Julio Anguita, pero miedo desde luego da", ha añadido.

"En aquellos tiempos que deseamos que no vuelvan nunca más, la censura venía con tijera. ¿Ahora de que viene disfrazada?", le ha repreguntado Esther Palomera. "Pues yo creo que no se disfraza demasiado. Desde luego no se les puede acusar de no ser claros porque antes incluso de ganar las elecciones, suponiendo que las ganen, y Dios no lo quiera, tenemos todavía el arma del voto, pues desde luego no dirán que no nos han advertido. Está claro, la comunidad de Castilla y León ya ha avisado de que van a recortar subvenciones, así que avisados estamos", ha recalcado Miguel Rellán.

Al ser preguntado por qué puede ser lo siguiente, el actor ha recordado lo que se vivió en el franquismo. "Nosotros teníamos que hacer un ensayo para la censura y teníamos que recurrir a cosas tan estúpidas de trufar todo el texto de tacos. No podíamos decir 'cojones' ni nada. Yo recuerdo haciendo un entremés de Cervantes que no era nada del otro mundo y pararon el ensayo porque había un cerdo y lo prohibieron", ha recordado. "Si se van a suprimir desnudos, ¿qué vamos a hacer películas u obras de teatro sobre el Cid campeador que ellos dicen? Es terrorífico lo que se avecina", se ha atrevido a decir.

🎭 Un estudio denuncia casos de censura y presiones a artistas en la Comunidad de Madrid. 24 artistas y compañías relatan cancelaciones, restricciones y autocensura.



⚖️ El informe señala a administraciones del PP y Vox y alerta de sus efectos sobre la libertad artística



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Por su parte, Gonzalo Miró le ha cuestionado si nota que hay miedo en el mundo de los actores a lo que puede pasar con un gobierno del PP y Vox. "No he hecho una encuesta masiva pero todos tenemos miedo y nos vemos venir lo peor, es normal y lógico. Algunos dicen que si hemos sobrevivido a Franco sobreviviremos a esto, pero hombre no es necesario dar un paso atrás", ha aseverado.

Como respuesta a esa posible censura que puede darse con un gobierno de la derecha y la ultraderecha, Miguel Rellán ha pedido acudir a las urnas masivamente. "Lo que hace falta es que vayamos a votar", ha sentenciado el actor en el programa de La 2.