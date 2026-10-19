Dilucidada la continuidad de 'Mañaneros 360' en La 1 de RTVE frente a un cambio de ciclo posible

Ante un posible cambio de ciclo político, marcado por un eventual Gobierno de coalición entre el PP y Vox, todas las miradas están puestas -en lo televisivo- en el futuro de La 1 de RTVE, una cadena señalada ferozmente por ambos partidos de un tiempo a esta parte. En particular, por la formación de extrema derecha, que, con su habitual lenguaje bélico, ha llegado a hablar de asaltar el ente público con "motosierras" y "lanzallamas" para realizar esa "limpieza absoluta" que también ha promulgado Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, en los últimos días.

Así, todo hace temer que, si se sustancia una victoria del bloque de la derecha, la actual TVE quedará completamente desmantelada, con una nueva dirección al frente, a pesar de encontrarse en una época dorada en audiencias. Y entre los principales objetivos se hallan figuras manifiestamente incómodas para PP y Vox como Silvia Intxaurrondo o Jesús Cintora.

Precisamente los dos grandes activos del canal estatal, con un impresionante tirón mediático que los datos de audiencia de 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360' avalan cada día; con cuotas que oscilan o superan el 20% con regularidad y que otorgan un liderazgo hegemónico frente a los rivales que batallan desde las cadenas privadas: 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco o 'Espejo Público' en Antena 3.

Pues bien, sobre la continuidad del magacín comandado por Cintora -tras la marcha de Javier Ruiz a La Séptima-, el periódico El Independiente publica que RTVE ha blindado su producción durante cuatro meses más tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo 29 de noviembre. Es decir, tras el acuerdo, la Corporación ha atado su permanencia en la parrilla matinal de La 1 hasta mínimo el 30 de marzo de 2027. A partir de ahí, el futuro está por escribir, quedando evidentemente sujeto al devenir político.

La renovación en cuestión del formato producido en colaboración por La Cometa TV, confirmada por el citado medio a través de lo indicado en el Portal de Transparencia de RTVE, forma parte de una nueva tanda de emisiones que va desde el 1 de octubre de 2026, cuando se hizo efectiva, hasta el 30 de marzo de 2027. De ahí que, según esta información, haya por lo menos cuatro meses garantizados de 'Mañaneros 360' después de la cita con las urnas y con independencia del resultado que arrojen las mismas.

Por otra parte, el grupo audiovisual presidido por José Pablo López también ha firmado la renovación de otros magacines de actualidad que son absolutamente claves en la oferta regular de La 1 de TVE, como 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'. En su caso, y por ahora, su continuidad queda restringida hasta el 31 de diciembre tal y como recoge El Independiente. Por su lado, 'Malas lenguas noche', que ha convenido una tercera serie de trece entregas, tiene asegurada su presencia en antena hasta Navidad.





