'De Viernes' tuvo que frenar la insinuación que Beatriz Trapote vertió sobre la hija de Belén Esteban: "Es una persona anónima"

'De viernes' continúa estirando el chicle del 'Belenazo'. Tras dos semanas consecutivas arrasando en audiencias con el regreso de Belén Esteban a Mediaset, ahora ha sido Beatriz Trapote la protagonista de la nueva entrega del programa de Telecinco. La mujer de Víctor Janeiro pisaba el plató para responder a las últimas declaraciones de Belén, aunque se acababa viendo acorralada por los colaboradores.

Y es que, la relación entre Beatriz Trapote y Jesulín de Ubrique y María José Campanario siempre ha estado en entredicho. Una vez más, volvió a salir a colación y la versión de la periodista distaba mucho de la que tenían los colaboradores de 'De viernes'. Ángela Portero reveló que si Juls Janeiro había entrado por teléfono una semana antes para mostrar su apoyo a su tía durante su entrevista en el programa fue porque ella se lo había propuesto.

"Ella no quería entrar, pero viéndote así… Le dije: '¿Quieres decirle algo a tu tía?'. Y dijo: 'sí, por supuesto, y por eso entró'", explicó la periodista. Algo que la invitada le agradeció: "Pues te lo agradezco y para mí fue un gesto muy bonito y dice mucho también de ese apoyo de la familia. He apoyado con María José, ellas me apoyan".

Sin embargo, Terelu Campos mostró su incredulidad ante esta nueva relación de las cuñadas: "Pero es curioso que María José te apoye ahora, porque durante un tiempo tú trabajando en esta casa has reconocido que la has llamado y no te ha cogido el teléfono, que le has puesto mensajes, no te ha contestado". Pero Beatriz Trapote lo negó, olvidándose que hay hemeroteca: "No, yo jamás he dicho que yo la haya llamado y no me haya cogido el teléfono, eso no es verdad". "Por favor, Beatriz, pusimos el corte el otro día de 'Sálvame' en el que se la ha llamado y 'no me ha cogido el teléfono', de tu boca", le reprochó la hermana de Carmen Borrego.

Beatriz Trapote, acorralada por los colaboradores de 'De Viernes'

Terelu Campos y Beatriz Trapote en 'De viernes'.

Beatriz Trapote, viéndose acorralada, se intentó justificar alegando la participación de Víctor Janeiro en 'Supervivientes All Stars': "Efectivamente, mi relación era de respeto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo hay una exposición de mi marido en un reality y ellos están por supuesto ahí apoyándome y diciéndome 'Bea, lo que necesites, con tus hijos ahí estamos, somos una familia'. Parece que os molesta cuando las familias se llevan bien".

Estas palabras encendieron a los colaboradores. "No, no, no le des la vuelta", le pedía Lydia Lozano. Mientras que Terelu Campos le dejaba claro que "yo no me molesto, en absoluto. Yo lo que digo es que me llama la atención que cuando trabajábamos en 'De lunes a viernes' dijeras que tu relación era correcta, cordial y que ahora tengas una relación tan fluida, que me parece fenomenal".

Ante esto, Beatriz Trapote insistía en que "en todas las familias ha habido momentos. En el momento en que se enteran de que Víctor va a un reality, pues la familia se pasa mal. Yo viajo muchas veces aquí a Madrid y mis hijos se quedan con mis padres, que están en una situación también con una enfermedad, ella se preocupa y yo lo agradezco. Para mí lo más importante es que cuando yo levanto el teléfono o María José me llama es como que… llevamos 20 años".

La grave insinuación de Beatriz Trapote que Bea Archidona frenó

Sin embargo, Antonio Rossi no se creía en absoluto esta versión: "Lo puedes envolver como quieras. Si no hubiera la problemática de Juls, señalando a Belén y todo esto, la historia sería diferente, que por Víctor no levantan el teléfono, que ya nos conocemos todos. Porque eres tú la que has narrado tu relación con María José todos estos años, lo has dicho tú". "En 20 años todo cambia", le recordaba la invitada, algo que el periodista no se tragaba: "Y cambia justamente ahora en este momento".

Acto seguido, Antonio Rossi le formuló una pregunta: "La hija de Belén Esteban y Jesulín de Ubrique ¿era feliz cuando estaba en tu casa, cuando iba al campo y cuando se quedaba contigo? ¿Era feliz?". A lo que Beatriz Trapote contestó insinuando que Belén Esteban era quien le comía la cabeza a su hija: "Por supuesto, pero lo que veía que era una niña con una manipulación emocional. Ella llegaba con miedo, como diciendo '¿Yo puedo ser feliz? Es que no sé si mi madre me va a dejar'". "¿Eso te decía?", le preguntó sin dar crédito el colaborador. Pero ella no llegó a responder, ya que Bea Archidona les recordó que "la hija de Belén Esteban es una persona anónima".