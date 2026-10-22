'De Viernes' logra las dos invitadas del momento esta semana, con un scoop que dará que hablar en Telecinco

Después de que la semana pasada volvieran a dar el foco a Belén Esteban con unas declaraciones exclusivas y a Beatriz Trapote tratándose de defenderse, 'De Viernes' cambia completamente de registro esta semana dejando a un lado la guerra entre la que fuera colaboradora de 'Sálvame' y el clan Janeiro.

Y es que esta semana, 'De Viernes' pondrá el foco en dos mujeres que han sido protagonistas en los últimos días. Por un lado, Silvia Bronchalo después de que se hicieran públicos los audios hablando con su hijo Daniel Sancho en la cárcel; y por otro Alba Silva después de que la mujer del futbolista Sergio Rico y su familia fueran asaltados por cinco encapuchados en su propia casa.

'De Viernes' ofrecerá este viernes 23 de octubre a partir de las 23:00 horas un scoop, de más de cuatro horas de entrevista, en el que Silvia Bronchalo hablará por primera vez de los motivos que han provocado el distanciamiento con su hijo y abordará la polémica filtración de la conversación privada en la que Daniel hablaba de reunir 100.000 euros para intentar obtener la libertad provisional en Tailandia mediante una operación supuestamente relacionada con la compra de un terreno.

Durante el scoop, la madre del condenado por el asesinato de Edwin Arrieta, tratará de responder a varias preguntas clave que siguen sin respuesta: ¿Quién tenía esos audios? ¿Quién pudo filtrarlos? ¿Qué consecuencias podría tener la filtración? Asimismo, Silvia Bronchalo explicará también cómo ha recibido la confirmación en apelación de la condena a cadena perpetua y cómo se encuentra Daniel Sancho mientras su defensa trata de que el Tribunal Supremo tailandés revise la sentencia.

Alba Silva romperá su silencio en 'De Viernes' sobre el atraco en su casa

Posteriormente, Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirán en el plató de 'De Viernes' a Alba Silva, la mujer del futbolista Sergio Rico. La creadora de contenido se pronunciará por primera vez en un programa de televisión sobre el violento robo que sufrió en su domicilio a manos de cinco encapuchados armados mientras cenaba con su marido, su madre y sus dos hijos pequeños.

Durante la entrevista, la influencer recordará lo que califica como el peor momento de su vida, cuando los asaltantes encañonaron a su madre, ataron al futbolista a una silla y la amenazaron para obligarla a facilitar la clave de la caja fuerte, impidiéndole acercarse a sus hijos. También explicará cómo ha vivido los días posteriores al asalto y cómo se encuentra su familia tras lo sucedido.

Por último, y como es habitual, 'De Viernes' analizará la última hora de 'Supervivientes All Stars' con imágenes inéditas de lo que está sucediendo en los Cayos Cochinos y con un repaso a las principales novedades, conflictos y protagonistas de la aventura de la mano de sus colaboradores y familiares de los concursantes.