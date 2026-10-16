'De Viernes' anuncia una potente exclusiva de Belén Esteban y a las dos invitadas de hoy en el plató de Telecinco

Tras perder el liderazgo de la noche del viernes la semana pasada con la entrevista de Beatriz Trapote y bajar a un 12.7% de cuota y 774.000 televidentes, 'De Viernes' vuelve a recurrir esta semana a Belén Esteban con declaraciones exclusivas de la colaboradora para tratar de volver a superar a 'La Voz' y aumentar los datos de audiencia del programa.

Cabe recordar, que tanto el scoop como la entrevista en plató que protagonizó Belén Esteban, y que supusieron su regreso a Telecinco tras tres años y medio vetada, supusieron dos récords para el espacio que presentan Beatriz Archidona y Santi Acosta. Así, su primera aparición marcó un 18,7% y 1.130.000 espectadores. Una semana después, su presencia en el plató llevó a 'De Viernes' a marcar su mejor registro histórico en su día habitual con un fantástico 19,7% y 1.228.000 seguidores.

Por ello, y viendo que el interés por Belén Esteban sigue siendo alto, 'De Viernes' ofrecerá esta semana nuevas declaraciones de la colaboradora. Así, la de Paracuellos del Jarama responderá punto por punto a todo lo que Beatriz Trapote manifestó el pasado viernes en su entrevista.

Asimismo, la que fuera colaboradora de 'Sálvame' se pronunciará por primera vez sobre la llamada que realizó Juls Janeiro al programa de Telecinco la semana pasada y aprovechará para enviar un mensaje claro y directo a la que durante años ha sido su gran enemiga pública, María José Campanario.

Pero además, en estas declaraciones exclusivas, Belén Esteban también reaccionará a los últimos ataques que le ha lanzado Rosa Benito desde 'Supervivientes All Stars' llamándola "envidiosa"; así como a las palabras que le ha dedicado Víctor Janeiro en la isla. Por último, también se dirigirá a Terelu Campos por su actitud hacia ella tras su último encuentro en el plató.

Mañana en ¡De Viernes!… 💥🪩 Belén Esteban responde EN EXCLUSIVA a las declaraciones de Beatriz Trapote y se pronuncia sobre la llamada de Juls Janeiro al programa.



🪩 #DeViernes

🔮 Todos los viernes a las 22:55 en @telecincoes con Santi Acosta y @barchidona pic.twitter.com/lP7prTULHx — ¡De Viernes! (@deviernestv) October 15, 2026

Pepi Valladares y Lolita Flores, invitadas de 'De Viernes'

Por otro lado, Pepi Valladares regresará al plató de 'De Viernes' para abrir el maletín que Julián Muñoz le dejó en su herencia y mostrará también todas las facturas de los grandes gastos que tenían el ex alcalde e Isabel Pantoja así como las fotos inéditas que tiene de la pareja y las cartas manuscritas nunca antes vistas de la propia tonadillera e Isa Pantoja, que también estará presente en el plató.

Este viernes, Santi Acosta y Beatriz Archidona también recibirán en el programa a Lolita Flores para descubrir su nuevo proyecto profesional -su regreso a la gran pantalla como actriz tras 20 años sin interpretar un papel protagonista- y revelar algunos episodios hasta ahora desconocidos de su trayectoria profesional y personal, marcada por las ausencias y actualmente por su nueva faceta como abuela.

Por último, 'De Viernes' analizará la última hora de 'Supervivientes All Stars' con imágenes inéditas en la tertulia en la que participarán Isa Pantoja, Rosario Mohedano, Beatriz Trapote, Anabel Pantoja y Sebastián Gallego.