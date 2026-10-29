'De Viernes' anuncia a sus dos invitadas de esta semana en Telecinco, y la entrevista a Amador Mohedano queda prorrogada

Tras protagonizar el scoop la semana pasada, Silvia Bronchalo se sentará por primera vez en un plató de televisión para responder en 'De Viernes' a todas las dudas que han quedado abiertas sobre su verdadera relación con su hijo Daniel Sancho, y la posibilidad de que Rodolfo Sancho emprenda acciones legales contra ella tras su última entrevista.

Así, Silvia Bronchalo visitará el plató de 'De Viernes' para responder a quienes la acusan de haber abandonado a su hijo en prisión y a las informaciones que apuntan a que su exmarido podría estar estudiando emprender acciones judiciales contra ella después de lo que dijo en el scoop.

¿Ha recibido alguna noticia de Daniel después de su entrevista? ¿Teme que Rodolfo Sancho la lleve ante los tribunales? ¿Se plantea algún tipo de acercamiento con la familia de Edwin Arrieta? A estas y otras preguntas responderá Silvia Bronchalo este viernes en su entrevista con Santi Acosta y Beatriz Archidona junto al equipo de colaboradores habituales del programa.

La segunda invitada de esta semana de 'De Viernes' será Verónica Hidalgo. La que fuera Miss España 2005 hablará largo y tendido del peor momento de su vida siete meses después del ingreso en prisión de su marido, investigado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.

La modelo se referirá también a las informaciones que apuntan a que durante un registro en su domicilio se habrían encontrado 11.000 euros en metálico, relojes de lujo y más de un kilo de hachís en el congelador. Asimismo, responderá a las especulaciones sobre su posible implicación en el caso. La modelo, que confiesa haber tenido que pedir ayuda económica para salir adelante, sigue defendiendo la inocencia de su pareja y asegura que habla con él a diario.

Chayo Mohedano, entre las colaboradoras de 'De Viernes' para analizar 'Supervivientes'

La entrevista que por ahora queda pospuesta es la de Amador Mohedano, tal y como avanza Semana. En este sentido, cabe señalar que el periodista Raúl Triguero tenía previsto trasladarse hasta Andalucía para grabar su conversación con el hermano de Rocío Jurado, sin embargo era uno de los viajeros que iba en uno de los trenes que este miércoles sufrieron un accidente en Urda (Toledo). De hecho, el reportero sigue estando desaparecido según han confirmado personas cercanas de su entorno a Lecturas.

Quién si estará presente en 'De Viernes' este 30 de octubre será Rosario Mohedano. La cantante formará parte del equipo de colaboradores que analizará la última hora de 'Supervivientes All Stars' junto a Beatriz Trapote, María Jesús Ruiz, Yulen Pereira y Sebas Gallego. La presencia de Chayo se produce justo después de que Rosa Benito sorprendiera el pasado martes al anunciar su posible retirada de la televisión.