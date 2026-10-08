'De Viernes' anuncia a los 2 invitados de esta semana en Telecinco y sigue exprimiendo el chicle de Belén Esteban

Después de las dos entrevistas de Belén Esteban que supusieron su regreso a Telecinco tres años y medio después del final de 'Sálvame' y tras anotar consecutivamente dos récords en audiencias, 'De Viernes' quiere seguir explotando la guerra abierta entre la colaboradora y el clan Janeiro así como con otros rostros como Rosa Benito y Chayo Mohedano tras lo que ambas han sentenciado de ella en las últimas semanas.

Para empezar, el programa que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona volverán a recibir en el plató a Beatriz Trapote. La periodista tomará ahora la palabra tras su enfrentamiento con Belén Esteban la semana pasada. La mujer de Víctor Janeiro regresa dispuesta a contarlo todo sobre sus propias vivencias con la madre de su sobrina. "Quiero decir las cosas como son. Vi mucha rabia en Belén. Me ha dado mucha tristeza verla así; no es capaz de enterrar el hacha de guerra", destaca Trapote.

Asimismo, Beatriz Trapote también valorará las últimas declaraciones que ha dado su sobrina Juls Janeiro. Y por si fuera poco, responderá por fin a la pregunta que tanto le ha hecho Belén Esteban en estas dos semanas: qué tipo de relación mantiene ella con María José Campanario y con su hija Juls. ¿Cuándo ha sido la última vez que ha hablado con su cuñada?

Amador Mohedano visita de 'De Viernes' y hablará de la guerra entre Belén Esteban y su hija

Por otro lado, 'De Viernes' también recibirá esta semana en el plató a Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado se sentará para valorar las últimas declaraciones que hizo su ex mujer, Rosa Benito, en el Puente de las Emociones de 'Supervivientes All Stars', en las que rememoró los momentos más duros de su vida a raíz de su separación y el descubrimiento de las diferentes relaciones que su ex marido había mantenido con otras mujeres.

Pero además, Amador Mohedano también se pronunciará sobre la vuelta de Belén Esteban a televisión y la guerra que sigue abierta entre Rosa Benito y su hija Rosario Mohedano con la que en su día fue su amiga y compañera. El ex manager también promete detallar cuál fue el verdadero motivo de la ruptura entre ellas. "Nosotros a Belén la teníamos como si fuera de la familia hasta le hizo daño a mi hija y a Rosa", confiesa.

Precisamente, Chayo Mohedano también estará presente en el plató de 'De Viernes' para participar en la tertulia sobre la última hora de 'Supervivientes All Stars', en la que se emitirán imágenes inéditas del reality y en la que también estarán Isa Pantoja, Beatriz Trapote, Carlos Corbacho y los ex concursantes Laura Cuevas y Yulen Pereira.