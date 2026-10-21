David Broncano logra cerrar su mayor invitado en RTVE: Pedro Sánchez será entrevistado en 'La Revuelta'

Después de que hace unos días David Broncano anunciara que ya había dos líderes políticos que habían aceptado la propuesta de acudir a 'La Revuelta' de cara a las elecciones del 29 de noviembre, ahora se hace oficial. Pedro Sánchez visitará el programa de La 1 de RTVE este mismo jueves 22 de octubre a partir de las 21:45 horas según ha avanzado ABC y ha verificado El Televisero.

De esta manera, el Presidente del Gobierno visitará por primera vez 'La Revuelta' de David Broncano en plena precampaña electoral. Será además la primera entrevista que concede Pedro Sánchez en televisión tras el adelanto de las elecciones. Una visita significativa, pues lo hace en un programa de entretenimiento, alejado del tono habitual de sus intervenciones en TV, y en la franja de máxima audiencia.

Este movimiento de 'La Revuelta' supone todo un golpe de efecto en plena lucha por las audiencias frente a 'El Hormiguero' y 'Horizonte', que este mismo miércoles contará con una entrevista de Santiago Abascal, y 'El Intermedio', programa al que el dirigente socialista acudió el pasado mes de septiembre.

Este mismo martes, David Broncano volvió a compartir en directo que habían invitado a los principales candidatos a la Presidencia del Gobierno. "¿Sabes que van a venir los candidatos a la presidencia? Hemos invitado a todos, a los cuatro: El PSOE, el PP, Vox y la paella mixta", le dijo el presentador a Antonio Resines, haciendo referencia tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau como representante del Frente Amplio.

La entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' supone todo un acontecimiento televisivo pues es la primera vez que el presidente visita a David Broncano después de que desde su fichaje en 2024 se hablara mucho de cómo el presidente del Gobierno movió sus hilos para que 'La Resistencia' diera el salto a RTVE desde Movistar Plus. Algo que desde el propio programa producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa no han parado de bromear cada vez que pueden.

Ahora solo queda esperar a ver si después de la visita de Pedro Sánchez, el resto de candidatos se atreven a acudir a 'La Revuelta' y a ser entrevistados por Pedro Sánchez en un formato mucho más amable y con el público juvenil como principal audiencia. También habrá que ver si después de su aparición en el programa de La 1, el presidente del Gobierno decide acudir también a sus rivales como 'El Hormiguero' u 'Horizonte' antes de las elecciones.