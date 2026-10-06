David Broncano, fiel a su estilo, deja este dardo a Iker Jiménez tras convertirse en el ganador de las audiencias con 'Horizonte'

'La Revuelta' ha comenzado la semana recibiendo la visita de Ana Peleteiro y Diego González Rivas. Pero antes de entrevistarlos, David Broncano bromeó con lo sucedido la semana pasada en cuanto a audiencias. Para empezar, el programa de TVE celebró haber ganado a 'El Hormiguero' en el access prime time del pasado jueves.

Sin embargo, esta victoria fue algo agridulce, ya que ambos se vieron superados por Iker Jiménez y su 'Horizonte'. Si bien el espacio de Cuatro tenía ventaja, pues contó con Isabel Díaz Ayuso como invitada. Ha sido el propio Broncano el que este lunes, 5 de octubre, recordaba en 'La Revuelta' lo ocurrido: "El jueves pasado pasó una cosa sensacional y es que ganamos a 'El Hormiguero'. Hacía tiempo que esto no pasaba".

Pero la alegría no fue completa, como así lamentó el cómico jienense: "Ganamos a 'El Hormiguero', pero 'Horizonte' nos ganó a nosotros con Ayuso". Broncano no desaprovechó la ocasión para mofarse del programa de Antena 3, su máximo competidor: "'El Hormiguero' no vio venir esto. Por primera vez en la historia, creo que es la tercera opción. Les adelantaron por la derecha, por ambos lados".

Continuando con la metáfora automovilística, el conductor de 'La Revuelta' explicó cómo el presentador de 'Horizonte' había conseguido dar el sorpasso, por primera vez, al de 'El Hormiguero': "Pablo estaba pendiente de nuestro carril y, de repente, Iker Jiménez le pasó con una moto por la derecha".

Todo un misterio lo que pasó el jueves por la noche en televisión #LaRevuelta pic.twitter.com/kdxIKbmNP4 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 5, 2026

Broncano felicita con ironía a Iker Jiménez, "porque quizás en diciembre sea ministro del Interior"

Sin abandonar la ironía a la que nos tiene acostumbrados, Broncano dio la enhorabuena a Iker Jiménez no solamente por el gran éxito de su entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino también "porque quizás en diciembre sea ministro del Interior", tras la previsible victoria del PP en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Un comentario que provocó las risas del público presente.

Precisamente el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez en la mañana de este lunes también ha sido motivo de bromas por parte del programa de La 1. Ya desde el inicio de la temporada, el equipo de 'La Revuelta' ha reconocido la posibilidad de que sea la última, debido a que un cambio de Gobierno pudiera tener consecuencias para el espacio de la cadena pública.

Tras sacar a colación el anuncio del presidente del Gobierno, Ricardo Castella comentó, entre risas: "Se van a quedar unas cenitas de Nochebuena que las quiero ver yo". "A lo mejor voto al PP para alargar las Navidades", bromeó Grison, aunque añadió: "Yo confío en que podamos seguir". Mientras que Broncano no dudó en echar a volar su imaginación ante la posibilidad de que haya un cambio de Gobierno tras los comicios del 29N: "Habrá que hacer cambios durante estos meses. Ricardo quizás a ti haya que meterte en una residencia de ancianos de la Comunidad de Madrid para que vayas sintiendo la mano del liberalismo en tu pescuezo".

"Yo creo que te podías presentar tú a las elecciones", propuso Castella a Broncano, algo que él no ve con buenos ojos, pese a los gritos del público animándole a que lo haga: "No, no, imagínate". Pero Castella fue más allá en su propuesta: "Si ganas, le puedes dar tú un programa a Pedro Sánchez".