David Broncano anuncia su segunda entrevista a candidatos del 29-N: Gabriel Rufián e Irene Montero visitan 'La Revuelta' esta semana

David Broncano ha arrancado 'La Revuelta' este lunes celebrando el dato de audiencia más alto de su historia en TVE que firmaron el pasado jueves con la visita de Pedro Sánchez. Y aprovechando el éxito cosechado con la primera "cita de campaña" del programa, el humorista ha anunciado que este miércoles volverán a recibir a Gabriel Rufián, que en esta ocasión acudirá acompañado de Irene Montero.

"No miré las audiencias... ¿Este dato es real?", ha comenzado bromeando el humorista nada más arrancar la emisión de este lunes mientras sus compañeros celebraban el histórico 33.9% de share y los 4.387.000 espectadores que congregó la visita del presidente del Gobierno al espacio de La 1.

'La Revuelta' anuncia la visita del tándem electoral de Irene Montero y Gabriel Rufián para este miércoles

Así, el conductor de 'La Revuelta' ha terminado trasladando su agradecimiento al líder del PSOE y a los espectadores con los que logró cerrar la semana. "Tengo que agradecer la visita del jueves porque fue el programa más visto de la historia, 34% de audiencia, muchas gracias a todos", ha señalado David Broncano entre aplausos antes de anunciar quiénes serán los próximos rostros de la carrera electoral en pasar por el sofá del programa.

🗳️ 🇪🇸 Nuevos candidatos a la presidencia del Gobierno confirmados: Irene Montero y Gabriel Rufián vendrán este miércoles.



🚨 La invitación al resto de candidatos sigue en pie. #LaRevuelta pic.twitter.com/nHnFixVfwu — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 26, 2026

"Lo que decía es que los candidatos fueron invitados", ha recordado el comunicador sobre la invitación que lanzaron desde el espacio de TVE a todas las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "A unos ya dijimos que habían aceptado la invitación. Ojo que insistimos que los que no han contestado siguen invitados y creo, he oído, que quizá se lo están replanteando", ha advertido entonces el humorista sobre los líderes políticos que aún no han respondido a la propuesta.

"No lo sé, pero por lo pronto el miércoles, que lo dijimos el primer día, estarán en el programa Gabriel Rufián, Irene Montero", ha anunciado finalmente el conductor de 'La Revuelta', desvelando que la líder de Podemos y el líder de Esquerra Republicana pasarán por el espacio de TVE esta misma semana para detallar su proyecto de listas conjuntas en Cataluña de cara a la próxima cita con las urnas.