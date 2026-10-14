Cuatro reorganiza su noche y cambia el horario de emisión de 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter hoy

'Horizonte' se ha convertido en la gran punta de lanza de la oferta regular de Cuatro, con una colonización absoluta de la programación que está plenamente avalada por los grandes resultados de audiencia que está reportando al grupo Mediaset. Más aún en el contexto actual de creciente consumo de contenidos de corte político.

El programa de actualidad y análisis que conducen Iker Jiménez y Carmen Porter no deja de contar con el beneplácito de un público extraordinariamente fiel en cada ampliación que se produce respecto a su franja de emisión; siendo uno de los principales motores en el imparable auge de la cadena roja.

Por eso, la dirección de Mediaset ha decidido implementar un nuevo cambio en la programación de Cuatro este miércoles 14 de octubre para albergar una versión extendida de 'Horizonte' ante la candente actualidad informativa, que pasa fundamentalmente por la histórica visita de los reyes Felipe y Letizia a Ceuta y Melilla y la precampaña electoral de cara a los comicios del 29-N.

Con este giro en la parrilla, 'Horizonte' aumentará su duración en antena considerablemente y pasará a emitirse de 21:10 a 00:00 horas. Es decir, Iker Jiménez y Carmen Porter comandarán casi tres horas de retrasmisión en total acompañados de su habitual elenco de colaboradores. El cambio en la hoja de ruta implicará la cancelación del contenedor de cine 'Blockbuster', que inicialmente estaba previsto.

A continuación, justo después de la edición alargada del formato producido por Mediaset en colaboración con Alma Producciones, Cuatro emitirá 'El Chiringuito' bajo el título 'Especial Champions'. Así, la tertulia deportiva liderada por Josep Pedrerol ascenderá de Energy, su escaparate natural, al canal secundario. En consecuencia, acabará sumando dos noches en la parrilla de Cuatro esta semana, la que nos ocupa y la del domingo.

Se tratará -insistimos- de un especial que dará comienzo en la medianoche y que se extenderá hasta las 02:25 horas tal y como se precisa en la EPG. La explicación que justifica que 'El Chiringuito' salte de Energy a Cuatro de forma excepcional es la reanudación de la Champions y la vuelta de los equipos españoles tras semanas de parón por la UEFA Nations League.

Recapitulando, 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter añadirá una hora más de emisión este miércoles 14 de octubre, lo que supondrá competir frontalmente con nuevos rivales: 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3, 'El Túnel' en La 1 de TVE, 'Cara al Show' en La Sexta y 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. Acto seguido, cederá el testigo a dicho especial de 'El Chiringuito'.

Así será la reorganizada oferta de Cuatro este miércoles por la noche: