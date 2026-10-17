Cuatro confirma que el concurso 'Lo sabe, no lo sabe' da el salto a un nuevo día de emisión y con horario distinto al habitual

Si Telecinco ha decidido llevar 'First Dates' al prime time del sábado en sustitución de 'Cine 5 Estrellas', Cuatro ha apostado por mantener la estrategia que ya llevó a cabo la semana pasada y seguir ofreciendo nuevas entregas de 'Lo sabe, no lo sabe' en el access prime time de la cadena justo antes de El Blockbuster.

Así, tras ofrecer una edición especial de 'Lo sabe, no lo sabe' el pasado sábado con la participación de Ion Aramendi como ayudante, el concurso que presenta Xuso Jones en las tardes de Cuatro volverá a saltar a la noche de los sábados esta semana justo antes de la película de prime time a partir de las 21:15 horas.

Esta decisión llega después de que 'Lo sabe, no lo sabe' anotara máximo histórico de esta nueva etapa con un 7,5% de cuota de pantalla y 505.000 espectadores consolidándose así poco a poco en la franja de tarde de Cuatro junto a 'Todo es mentira' y quedándose muy cerca de 'Rueda la letra' en Telecinco.

Con esta decisión, Cuatro busca por un lado conquistar más público para 'Lo sabe, no lo sabe' y darle una oportunidad en un nuevo horario y, por otro, rellenar una franja que tiene vacía. Hasta ahora lo habitual es que la cadena ofreciera reposiciones de 'First Dates' o 'Viajeros Cuatro'.

Con el primero ocupando el prime time de Telecinco y con el segundo que ya está muy quemado con las entregas repetidas en las mañanas, Cuatro intenta ahora ocupar este espacio con 'Lo sabe, no lo sabe'. Por lo pronto, la semana pasada el concurso marcó un 4,7% y 443.000 espectadores. Unos datos que están por debajo de la media de la cadena pero que aumentaron con creces lo que venían marcando las redifusiones de 'Viajeros Cuatro', que la semana anterior no pasó del 3,1% y 316.000 espectadores.

Así queda la programación de Cuatro este sábado 17 de octubre: