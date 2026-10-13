Cuatro asciende a Risto Mejide al horario de máxima audiencia y hará tándem con 'Horizonte' en un nuevo formato

Cuatro vive un momento dulce en audiencias tras haber cerrado su mejor septiembre en once años con un 7,1%, con la mayor ventaja sobre su directo competidor desde 2012, tras distanciarse de La Sexta en 1,8 puntos. Algo a lo que han contribuido sus espacios diarios de actualidad como 'En boca de todos' con Nacho Abad, 'Todo es mentira' con Risto Mejide y 'Horizonte' con Iker Jiménez y Carmen Porter.

Por ello, Mediaset ha decidido seguir apostando por este tipo de formatos y sumar a su parrilla un nuevo programa de actualidad en directo para su prime time con Risto Mejide como presentador para completar la programación junto a otros espacios como 'Código 10' los martes con Nacho Abad y David Aleman así como la propia versión de prime time de 'Horizonte' los jueves.

Así, Mediaset ya ha comenzado la producción de 'El comité', un nuevo espacio que la cadena ofrecerá una noche a la semana tras la emisión del access prime time de 'Horizonte', y que reunirá en cada edición a un grupo de expertos de diferentes ámbitos para analizar las principales cuestiones de la actualidad política, económica, judicial, social e internacional desde el conocimiento y la experiencia profesional de cada uno de ellos.

Así será 'El comité', el nuevo programa de Cuatro con Risto Mejide

Cada entrega del programa, producido en colaboración con Vodevil, comenzará con un editorial de Risto Mejide, que avanzará a continuación los principales asuntos de la noche, planteará preguntas, confrontará posiciones y presidirá el comité de expertos formado por un núcleo estable de especialistas al que se sumarán nuevos expertos en función de los temas abordados.

Políticos, economistas, científicos, diplomáticos, expertos en relaciones internacionales, jueces, militares y periodistas de investigación, entre otros perfiles, aportarán datos, conocimientos, contexto y capacidad de anticipación. Para presentar el programa, Risto Mejide contará con la ayuda de Bea Márquez, hasta ahora reportera del programa diario de actualidad 'Ancha es Castilla-La Mancha', de Castilla-La Mancha Media, que dará paso a los diferentes contenidos.

Asimismo, 'El Comité' contará con un equipo de reporteros que aportarán información obtenida sobre el terreno a través de trabajos de investigación, conexiones en directo, testimonios y declaraciones de los protagonistas.

Con 'El Comité', Risto Mejide vuelve a ponerse al frente de un espacio de actualidad en directo después de otros intentos como 'Demos: el gran sondeo', que emitió Telecinco en el año 2024, o 'Todo es verdad', la versión de prime time de 'Todo es mentira' que emitió Cuatro entre 2021 y 2022.