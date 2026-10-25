Cuatro anuncia un programa especial de 'El Chiringuito' en su parrilla con motivo del clásico Barcelona-Real Madrid

Cuatro ha lanzado un aviso a navegantes para los espectadores de 'El Chiringuito' de Josep Pedrerol y, en particular, para sus seguidores más fanáticos. Y es que, a cuenta del primer clásico de la temporada, el Barcelona-Real Madrid que se disputará desde el Camp Nou a partir de las 21:00 horas de este domingo, habrá una emisión especial de la tertulia deportiva que comanda Josep Pedrerol.

Sin duda, este 25 de octubre, décima jornada de LaLiga 2026/2027, es un día señalizado en rojo para los aficionados; en el que el combinado de José Mourinho y el conjunto liderado por Hansi Flick miden sus fuerzas y estrategias con los siguientes resultados en su palmarés:

Los blaugranas llegan al Clásico habiendo ganado todos sus partidos ligueros y después de su rotundo triunfo ante el Betis (2-5) en el estadio de La Cartuja. En su mejor momento, encabezan la clasificación de la Liga con pleno: nueve victorias en nueve partidos. Eso sí, esta última semana han surgido ciertas reservas tras la inesperada derrota ante el PSG en la Champions League.

Por su lado, los merengues alcanzan la madre de todas las citas futbolísticas con los tres puntos del pasado fin de semana al vencer, como locales, al Sevilla 4-1 en el Bernabéu. Además, el mes de octubre está siendo ilusionante para el Real Madrid, que no conoce la derrota con cuatro victorias consecutivas ante el Villareal y el Sevilla en Liga y ante el Roma y el Leipzig en Champions. Por tanto, afrontan el clásico con entusiasmo y con un claro objetivo: sumar su quinta victoria seguida.

Si bien, los encuentros entre el Real Madrid y el FC Barcelona son uno de los grandes acontecimientos deportivos del año. No solo en nuestro país, pues el clásico ya es un fenómeno universal que va más allá de este deporte y que traspasa fronteras. Y se podrá ver a través de DANZ, la plataforma global de streaming, a partir de las 21:00 horas de este domingo.

Y una vez concluido, a partir de las 00:00 horas, 'El Chiringuito' analizará todo cuanto suceda en el choque en una emisión especial que se prolongará hasta las 02:20 horas. Será "el primer clásico de la temporada disputado en 'El Chiringuito'", como así promociona Cuatro. Y es que, efectivamente, es el primer Barcelona vs Real Madrid que abordará el programa de Josep Pedrerol en su nueva etapa en el grupo Mediaset.

🚨 ¡ESPECIAL CLÁSICO!🚨



𝐄𝐬𝐭𝐞 𝐃𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆𝐎 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐍𝐎𝐂𝐇𝐄 𝐞𝐧 𝐂𝐔𝐀𝐓𝐑𝐎. pic.twitter.com/3o2UXmLyn3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 24, 2026

Esta entrega será "especial" porque estará íntegramente destinada a comentar y a repasar todas las jugadas y las posibles polémicas que se produzcan de la mano del periodista catalán y de su nutrido elenco de tertulianos. Para abrir boca, recogemos las palabras de Pedrerol antes del partido. Del Barça destacó el gran fútbol que practica, pero advirtió que le falta un paso al frente para terminar de llegar al máximo nivel. Sobre el Madrid, centró los cambios en Mourinho y valoró muy positivamente a Diomande tras sus últimas actuaciones en el campo.

"Estará calentito. Florentino no va a ir al Camp Nou, la reacción es la que es. El partido va a ser calentito pero apetece verlo. El partido más apasionante de la temporada, con un Barca que juega muy bien al fútbol pero ha recibido un toque de atención. Juega bien pero lleva 12 años sin ganar la Champions. Tiene pinta de estar ahí, casi al máximo nivel. Luego el Madrid con Mourinho, que va colocando las piezas y señalando a aquellos que no están bien. Conciliador con el vestuario, los cuida, defiende, los blinda y luego decide en función de lo que están haciendo. Hay jugadores como Diomande, que se han ganado el derecho a ser titulares. Un jugador diferente, que divierte a la afición. El Madrid lo necesitaba", declaró exactamente Josep Pedrerol.

Insistimos en que este especial de 'El Chiringuito' arrancará en la medianoche, como es habitual, justo después de un nuevo episodio de 'Cuarto Milenio' con Iker Jiménez, y se prolongará hasta bien entrada la madrugada (02:20 horas), cuando cederá el testigo a la NFL, con el enfrentamiento entre el Seattle Seahawks y el Kansas City Chiefs. En definitiva, noche de mucho fútbol en Cuatro para todos sus amantes.

Así queda la programación nocturna de Cuatro este domingo por la noche: