Cuántos capítulos tiene la temporada 2 de 'Entre Tierras' y todo lo que se sabe de si habrá una tercera en Antena 3

'Entre Tierras', la ficción de época que arrasó con su primera entrega convirtiéndose en la serie más vista de la televisión en 2024 y que posteriormente triunfó en su emisión en Netflix, regresa este jueves, 29 de octubre a Antena 3 con el estreno de su segunda temporada. Lo hace después de seis meses en Atresplayer para tomar el relevo de 'Las hijas de la criada', que concluyó su emisión la semana pasada.

Megan Montaner vuelve a encabezar el reparto de 'Entre tierras' junto a Clara Garrido. Un elenco artístico al que se incorporan numerosas caras nuevas como Rodolfo Sancho ('Los herederos de la tierra'), Silvia Abascal ('La cocinera de Castamar'), Ginés García Millán ('Una vida menos en Canarias'), José Pastor ('El Marqués, 1985'), Itziar Miranda ('FoQ: la nueva generación'), Germán Alcarazu ('La Moderna'), Marina Guerola ('Yakarta'), Helena Ezquerro ('La Moderna'), Carlos Serrano-Clark ('La Moderna', 'Cuéntame cómo pasó'), Helena Kaittani ('La Caza') y Carlos Sholz ('La vida breve'), entre otros.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. En los nuevos capítulos de 'Entre Tierras', la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de 'Entre tierras' cuenta con 10 capítulos en total de 50 minutos cada uno. Su rodaje ha tenido lugar en localizaciones de Almería, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y al ser preguntada por si habrá una tercera temporada, Megan Montaner no lo ha descartado en la entrevista exclusiva que nos ha concedido para El Televisero. "Claro que podría haber una posibilidad de haber una tercera temporada pero no sé nada ni he hablado con nadie. Yo creo que no hay proyectos como tal que sean cerrados a cal y canto. Al final la imaginación es poderosa y siempre se le puede dar una continuidad. Nunca hay un punto y final. Siempre puede haber puntos suspensivos", ha recalcado.

Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de 'Entre tierras', que está dirigida por Humberto Miró ('A la deriva', 'La Moderna'), Salvador García Ruiz ('Regreso a las Sabinas', '¿A qué estás esperando?') y David Montoya ('A la deriva', 'La Moderna'). Lucía Alonso-Allende y Humberto Miró son los coproductores ejecutivos la serie, que cuenta con un equipo de guion formado por Susana López Rubio ('A la deriva', 'Perdiendo el juicio'), Juan Beiro y Joaquin Santamaría ('A la deriva', 'La Moderna'), con Raquel Busca ('33 días') como analista de Guion. Diego Polo es el director de Producción. Al frente de la dirección de Fotografía está Antonio González. Paco Redondo es el director de Arte. Eva Martínez, Raquel Martínez son las encargadas de Maquillaje, mientras que Gualter Da Sá es el responsable de Vestuario.

Así es la segunda temporada de 'Entre tierras'

Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón.

María afrontará nuevas pérdidas y tendrá que seguir luchando para conservar las tierras, pero sobre todo para que sus hijos mantengan el arraigo y sigan unidos a la familia y a su patrimonio.

Los tiempos cambian, los campesinos migran y la falta de jornaleros propicia la llegada de braceros de otras zonas más pobres, pero también de empresarios ambiciosos dispuestos a explotarla, sin apego y sin vínculos, invirtiendo en maquinaria más que en personal. Por primera vez en mucho tiempo María se fija en alguien, pero el recuerdo de Manuel hará mella en sus dudas; hará lo imposible por evitar lo inevitable.