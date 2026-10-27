¿Cuándo arrancan las emisiones de La Séptima?: Fecha y hora exacta para ver la llegada de la nueva cadena de la TDT

Quedan solo 9 días para que la TDT cambie para siempre con el inicio de las emisiones de La Séptima y los nuevos canales en UHD que lanzarán RTVE, Atresmedia y Mediaset. Además, para poder seguir disfrutando de otros canales disponibles en abierto habrá que resintonizar cada televisión debido a la reorganización de múltiplex a partir del 5 de noviembre.

Cabe señalar que para ver La Séptima no habrá que resintonizar el televisor. Y es que la CNMC ha accedido a que el nuevo canal impulsado por José Miguel Contreras, quién fuera uno de los ideólogos de La Sexta, pase a ocupar el hueco que actualmente tiene Atreseries, el canal de ficción de Atresmedia, en el múltiplex MPE5 junto a Real Madrid TV, TEN y DKiss.

La gran pregunta que muchos se hacen es a partir de qué hora se podrá empezar a ver La Séptima el jueves, 5 de noviembre. Pues bien, ya hay respuesta. La nueva cadena de TDT arrancará sus emisiones a las 0:00 horas, aunque lo hará previsiblemente con la imagen de su logo y una música en algunas de las plataformas. Mientras que en TDT no será hasta por la mañana cuando se pueda empezar a ver su parrilla.

Así, la programación en directo de La Séptima arrancará a las 12:00 horas de la mañana, con el estreno del magacín que conducirá Verónica Sanz llamado 'El Pulso'. "Empezará a haber emisión durante la noche y a las doce de la mañana, cuando empiece el programa de Verónica Sanz haremos una presentación. Así que a las doce empezaremos en directo", ha asegurado José Miguel Contreras.

Así será la programación de La Séptima

'El Pulso' de Verónica Sanz será el encargado de abrir la programación en directo de La Séptima desde primera hora de la mañana. Posteriormente tomarán el relevo otras tres mujeres. Por un lado, Sarah Santaolalla, que tras convertirse en la tertuliana estrella de TVE con programas como 'Mañaneros 360', 'Directo al grano' y 'Malas Lenguas' y su paso previo por Mediaset, debutará ahora como presentadora de un espacio que se emitirá en la sobremesa bajo el título 'En línea'.

Después, seguirá Rocío Delgado con su programa 'Sobre la mesa' en la que se seguirán analizando todas las noticias del día de lunes a viernes. Y para cerrar las tardes, llegará Noor Ben Yessef con 'La Diana'. Y por las noches llegará el turno de Javier Ruiz con 'Última Hora' después de que el también director editorial de la cadena haya decidido dar el salto al prime time aprovechando la campaña electoral.

Los fines de semana estarán a cargo de Luján Argüelles, que conducirá un magacín en la mañana de los sábados y domingos y posteriormente Héctor de Miguel, Quequé con 'La comedia nacional', un espacio de sátira política destinado a emitirse en la sobremesa recuperando el espíritu del primigenio 'Caiga quien caiga' con El Gran Wyoming que se ofrecía también en esa franja.

Después llegará el turno de 'Fuera de control', el programa que capitanearán Alba Carrillo y Marta Márquez, que tendrá que competir contra 'Cosas nuestras' en La 1, 'Fiesta' en Telecinco y 'La Roca' en La Sexta. Para el prime time del fin de semana, parece que finalmente La Séptima apostará por cine y se estudia la producción de un formato al más puro estilo de 'La clave' de José Luis Balbín.