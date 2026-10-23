Parece mentira que, a estas alturas, un actor de la talla de Antonio de la Torre aún no se hubiera animado a participar en alguna serie televisiva. Obviamente, la primera vez que lo hiciera tenía que ser en un proyecto hecho a medida, y así es 'Grande de España', la nueva serie de Netflix que llega este viernes 23 de octubre con seis episodios, de poco menos de 30 minutos cada uno, creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández de Armero. Y estos dos creadores abandonan su humor más extremo de ficciones como 'Vergüenza' para abrazar una comedia más ligera que funciona, sobre todo, gracias a la química de sus dos protagonistas.

Tenemos por un lado a Leandro, un aristócrata español venido a menos, que vive en un palacete en el centro de Madrid (aunque la localización sea en Avenida de América, concretamente el Palacio de la Trinidad, que ya usó Netflix en su ficción 'Salvador' y que, en la vida real, curiosamente también perteneció a la marquesa, hoy ya olvidada, María de los Ángeles Gutiérrez Suárez). Vive junto a su fiel mayordomo Fidel, que le mantiene gracias a su paupérrima pensión, mientras alquila el lugar para rodajes publicitarios. Hasta que, harto de no tener ni un duro, y a la espera continua de ser nombrado Grande de España, la máxima dignidad de la nobleza de España, decide poner a la venta el palacete, en contra de la opinión de su familia.

Ahí entra Conchi, es decir, Sofía Carrington, una timadora especialista que, también harta de no tener dinero, se hace pasar por una millonaria inglesa para tratar de engatusar a Leandro. El problema principal es que ninguno conoce las verdaderas intenciones del otro. Y, mientras Leandro se deja llevar pese a las contradicciones de su posible compradora, Sofía le caza a la primera, porque ella es igual, pero prefiere disfrutar de las comodidades que ella nunca ha conocido. Y ahí se establece un juego de pillos, tan propio de la picaresca española, con ecos a Berlanga, en la que los dos protagonistas tratan de salir adelante, inventándose muchas veces excusas ridículas con tal de que no les pillen en su teatrillo particular.

'Grande de España', una comedia ligera sobre la decadencia de la aristocracia y la picaresca española

'Grande de España' es una comedia ligera a la que le beneficia enormemente la duración reducida de sus capítulos. La historia es sencilla, y lo divertido está no solo en las ocurrencias de cada uno, sino en ver que no son tan diferentes como parecen hacernos creer. La aristocracia está totalmente en decadencia en la actualidad. Leandro es la parte más baja de ese estrato social que, antiguamente, gozaba de unos lujos que ya no tienen. Conchi está en clase baja de la sociedad, en un estrato mucho más bajo que el de Leandro. Pero los dos buscan lo mismo: salir adelante. Da igual los medios. Lo importante es el resultado final.

Antonio de la Torre es Leandro.

En otras manos, esta apuesta de ficción podría haber pasado sin pena ni gloria. Pero 'Grande de España' tiene un as en la manga. Más bien dos: Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. La química que destilan es pura dinamita. Funcionan muy bien por separado. Al final son dos actores increíbles. Sin embargo, cuando están juntos no puedes apartar la vista de la pantalla. Funcionan como un dúo cómico perfecto, al más puro estilo de la screwball comedy hollywoodiense de los años 50. Antonio de la Torre abandona su lado dramático para regresar a la comedia y demostrar una vez más que domina cualquier papel que le pongan por delante. No hace falta de ningún histrionismo ni falta que le hace. Podría haber caído en manierismos facilones, pero los evita con soltura, y nos da un Leandro humano, con ese toque de antihéroe caído en desgracia.

Por su parte, Alexandra Jiménez brilla como Conchi. Sus idas y venidas como Sofía Carrington (escondiéndose en la entrada de un lujoso hotel, robando vestidos en la tintorería en la que trabaja...) son divertidas. Y la serie no las pasa por alto, con detalles como la tienda de ropa Bershacci (en vez de Versace) justo frente a su casa, o sus zapatos de tacón de Guzzy. Detalles que pueden parecer absurdos, pero que completan la serie, y que demuestran las ganas que tenían de contar esta historia sus creadores. Con dos personajes que son un espejo el uno del otro, y que se dan cuenta que, en sus diferencias, también están sus semejanzas. No son tan diferentes como creen a primera vista... Eso sí, quizá habría sido más sorprendente que los tráilers de la serie no desvelaran la identidad de Conchi/Sofía Carrington.

Alexandra Jiménez es Conchi/Sofía Carrington.

'Grande de España', en definitiva, se burla de todo y de todos, pero sin incidir demasiado. No busca un humor extremo o una crítica social demasiado elevada. Simplemente busca que el espectador se lo pase bien, se vea reflejado en algunas cosas, y demostrar que, incluso en la decadencia de nuestra sociedad, hay hueco para historias así. De la Torre y Jiménez la hacen suya (con buenos secundarios y algunos cameos inesperadamente esperados), y el envoltorio es perfecto, con una cuidada puesta en escena, aunque con un montaje bastante mejorable, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados Netflix en algunos de sus productos, con desfases claros en cuanto a raccord y a doblaje.

Pese a ello, nos hace olvidarnos durante un buen rato (cerca de dos horas si vemos la serie en maratón) del momento tan esperpéntico y desagradable que vivimos en nuestro país. Porque siempre se agradece ver las desgracias ajenas para divertirnos, ¿verdad? Lo descubrió muy bien Berlanga hace tiempo, y aquí Cavestany y Fernández Armero lo explotan a la perfección. Una serie hermana de 'Su Majestad', la ficción de Prime Video, aunque no con tanta mala leche...

Así es 'Grande de España'

Don Leandro, un marqués arruinado que vive de las apariencias y sueña con ser nombrado Grande de España, ve una única salida a su desastre económico: vender su decadente palacete familiar en Madrid. La ocasión perfecta parece presentarse cuando la riquísima empresaria Sofía Carrington se interesa por la propiedad. Pero, a medida que avanzan las negociaciones - y las seducciones - queda claro que ​n​o son quienes aparentan ser.