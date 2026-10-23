Crítica de 'El Marqués 1985' (Prime Video): El engranaje vuelve a funcionar con precisión en un valiente relato sobre la brutalidad policial

Ha pasado ya más de un año desde que se estrenara la aclamada 'El Marqués' en Telecinco. Un thriller de época, que ahondaba en el misterioso crimen de Los Galindos acaecido en 1975 en España, y que supuso una nueva página de nuestra crónica negra particular. Ahora, un año después, la serie da un salto de una década para adentrarse en 1985, poco después de la Transición y del Golpe de Estado del 23-F, en la época de la Movida y un sinfín de cambios en la sociedad española.

Como en su primera temporada, 'El Marqués 1985' vuelve a profundizar en un misterio sin resolver: el caso de El Nani, un delincuente que llegó a la fama tras su desaparición, a manos de tres policías. Además, su lanzamiento se producirá con un cambio de estrategia de emisión con respecto a la primera parte que se vio antes en Telecinco, puesto que en esta ocasión la ficción llega primero al completo a Amazon Prime Video desde el sábado 24 de octubre. Por su parte, Mediaset Infinity ha estrenado el primer episodio el viernes 23 de octubre.

La continuación de 'El Marqués' vuelve a acertar en la diana con este repaso a una sociedad que estaba entre dos mundos: el tardofranquismo, que aún seguía presente en ciertos estratos de las fuerzas del orden; y la modernidad que empezaba a brillar, porque por fin podíamos volver a abrirnos al mundo. La serie producida por Kaixo Unicorn -filial en Navarra de Unicorn Content-, la productora presidida por Ana Rosa Quintana, buscar representar lo más fielmente posible todos los prolegómenos de un caso que adquirió notoriedad tras la noticia de la desaparición del delincuente. "Para mí es muy interesante, igual que para mucha gente de la generación de los ochenta y los noventa, el caso de El Nani. Después de hacer 'Los Galindos', esta nueva entrega supone un recordatorio de un tiempo en el que, pese a vivir ya en democracia, todavía se mantenían estructuras del franquismo y existían mafias policiales", aclaró Ana Rosa en una entrevista para Vanitatis.

¿Y qué tal se desenvuelve esta segunda temporada de 'El Marqués'? Después de haber visto su primer episodio está claro que el engranaje vuelve a funcionar con precisión. Sobre todo al estar apoyado en un reparto que cumple muy bien con unos personajes complejos (aunque quizá a veces cae demasiado en clichés exagerados de los buenos son muy buenos y los malos son muy malos). José Pastor vuelve a dar vida a Onofre Romera, el periodista incansable, buscando continuamente una historia importante para sacar a la luz. Han pasado 10 años y ahora nos lo encontramos trabajando en la revista Impresión. Pese a que su reportaje sobre el crimen de Los Galindos no llegó nunca a publicarse, ha conseguido abrirse camino en la capital.

Pastor brilla como elemento cohesionador de toda la trama. Ya lo demostró en la primera temporada, o en la reivindicable 'Bosé'. Es un actor muy competente y que tiene un carisma que transporta la historia a buen puerto. También hay que destacar el resto del elenco, con un sorprendente Fran Perea, agresivo y violento, dando vida a uno de los tres policías acusados de causar la muerte a Santiago Corella (El Nani). Está acompañado por Carlos Librado, a veces demasiado exagerado, pero que es una auténtica fuerza de la naturaleza. Y un comedido Jorge Usón, que sirve de equilibrio entre ambos perfiles. Además de las presencias de Iría Parada o Cinta Ramírez, que también cumplen en sus roles secundarios.

Es verdad que quizá 'El Marqués 1985' puede abusar de los flashbacks y de fragmentar diferentes líneas temporales. Hay momentos en este primer episodio que pecan un poco de relleno, y suponemos que eso aumentará de cara al resto de capítulos. Al final acaba sacrificando el ritmo en pos de dar más contexto a ciertos personajes, pero va en detrimento del conjunto final. Aunque seguramente encuentre a lo largo de sus 6 capítulos el equilibrio que tanto demanda y pueda brillar en todas y cada una de esas historias paralelas.

Todo comienza con la detención del propio El Nani, en su casa. Tres policías revientan la puerta y se lo llevan detenido. Más allá de eso, nunca se supo nada más del delincuente. La serie da un salto temporal un año después, para reencontrarnos con Onofre y cómo la hermana de Santiago Corella recurre a él para que elabore un reportaje, para que se pueda denunciar públicamente el agravio sufrido. De un tiempo a esta parte, la cultura ha dado la vuelta una vez más a los papeles de villanos y héroes. Si hace un par de décadas, los policías eran los buenos de la película, la rectitud personificada, y los ladrones, asesinos... eran los malos malísimos, ahora las cosas han cambiado. Las figuras de autoridad a menudo se ve representadas como gente sin escrúpulos que abusan de su poder. Mientras que los que antes eran los malos, ahora son los desfavorecidos, empujados por la sociedad a delinquir con tal de poder sobrevivir.

José Pastor lidera 'El Marqués: 1985'.

La recreación vuelve a ser un acierto por parte de 'El Marqués: 1985', y pone mucho mimo en cada detalle de esa década de los 80. Ya no solo en cuanto a vestuario, sino a la ambientación que rodea toda la historia. Se puede comprobar en una de las primeras secuencias, en la que se ve la Puerta del Sol, pero con su diseño antiguo, con fuentes y coches, muchos coches. Unicorn vuelve a acertar tras esa primera temporada y a superarse en el terreno de ficción, y parece que ha puesto toda la carne en el asador para darnos nuevos capítulos más vibrantes y con ese toque de denuncia que últimamente sobrevuela continuamente en nuestra ficción.

Así es 'El Marqués: 1985'

Madrid, 1985. Cuando dos mujeres le piden al periodista Onofre Romera, conocido como «el Marqués», que descubra la verdad detrás de la desaparición de su hermano, este se ve arrastrado a un caso que expone el lado más oscuro del sistema judicial de España.

Su hermano, Santiago Corella, alias «el Nani», se escurrió tras ser arrestado por la policía. A medida que Onofre investiga más a fondo, descubre una perturbadora red de corrupción policial, alianzas criminales y encubrimientos institucionales que conduce directamente al Grupo Especial de la Policía de Madrid. Inspirada en uno de los casos de true-crime más infames de España, esta apasionante investigación se sumerge en el violento submundo de la era quinqui, donde el poder protege a los suyos y la búsqueda de la verdad puede resultar letal.