Crítica de 'El Castillo', la nueva serie denuncia de Movistar Plus con un Raúl Arévalo camaleónico, que nos sumerge en la prostitución

No hay negocio más deleznable que el de la prostitución, más cercano a la esclavitud moderna que otra cosa. Y no decimos trabajo, sino negocio. Porque es lo que es al final del día, donde unos proxenetas sin escrúpulos se hacen ricos a costa de vender el cuerpo de mujeres (el 98% de este negocio), a los que ven como simples objetos para el placer humano. Y muchas veces ni siquiera para el placer, sino para desfogarse. Ahí están los números de la violencia contra mujeres. Mabel Lozano, actriz y escritora, lleva casi una década denunciando este mundo turbio repleto de aristas, y ahora Movistar Plus ha tomado su libro, 'El proxeneta', y ha enarbolado 'El Castillo', una serie cruda y realista que estrena hoy, jueves 8 de octubre.

Creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, son seis episodios de cerca de 50 minutos en los que se nos mete de lleno en el mundo de la prostitución en España, concretamente a finales de los años 90, cuando mejor iba nuestro país. O eso nos contaban nuestros políticos, en plena burbuja del ladrillo, y con el cambio de siglo a la vuelta de la esquina, tratando de modernizarnos, adoptando el euro y abriéndonos más y más al mundo. Pero había muchas capas en esa aparente imagen de normalidad democrática. Y ahí es donde se lucraban los proxenetas que hacían sus negocios turbios engañando a mujeres extranjeras, trayéndolas a España con promesas, para luego dejarlas atrapadas, con deudas imposibles de cubrir y muchas veces retirándolas el pasaporte para que no pudieran escapar.

En esa línea se mueve 'El Castillo', una ficción con tintes de thriller pero que al final no deja de ser un drama humano, aunque no acaba de destacar en ninguna de las dos, ya que se acaba erigiendo como serie denuncia. Sus creadores han llevado a cabo su propia investigación y sobre ella nos cuentan la historia de Claudia, una joven mujer colombiana, brillantemente interpretada por Valentina Vidal (que debuta como actriz con semejante papelón), a la que engañan para venir a España y acaba bajo las órdenes del conocido como 'El Suizo'. Un camaleónico y terrorífico Raúl Arévalo en uno de los mejores papeles de su carrera. Con un físico totalmente transformado y una interpretación muy medida, muy realista. Quizá por eso produzca tanto miedo.

'El Castillo' cuenta con un Raúl Arévalo irreconocible al frente del reparto, en uno de los mejores papeles de su carrera

Valentina Vidal y Raúl Arévalo, en la serie 'El Castillo'

Todo comienza con los entresijos de su burdel, el Quin Kong, y la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales), que hace una redada para poder liberar a varias trabajadoras sexuales inmigrantes. Pero no sirve, lamentablemente, de nada. Porque al final se unen todos los cabecillas del negocio para seguir descubriendo tretas y lagunas legales para seguir prosperando con sus particulares castillos, siempre necesitando la complicidad de muchos otros elementos. Porque eso es lo que da más miedo y rabia de 'El Castillo'. La trata de mujeres no acaba ahí. Los proxenetas tienen ayudas por todos lados.

Ya no solo por una policía falta de herramientas para actuar, sino por las leyes muchas veces insuficientes, los abogados sin escrúpulos, algunos funcionarios corruptos... Todo es un sistema repleto de capas, un engranaje lleno de piezas que, al funcionar, crean una maquinaria mastodóntica. De hecho, hasta 2010, la trata sexual no era un delito como tal en España. Así se encargan de contárnoslo en 'El Castillo' en los créditos de cada capítulo, arrojando datos escalofriantes sobre la esclavitud sexual.

La serie es incómoda de ver, pero no recurre a trucos baratos y a situaciones explícitas. No busca dar ni un solo plano en el que se vea a la mujer como un objeto sexual. De hecho, en el primer encuentro de Claudia en el prostíbulo, cuando tiene lugar el acto sexual, nunca la vemos a ella. Solo al hombre. Donde se pone la diana. Porque esos clientes perpetúan el negocio. Así, la serie continúa con tres puntos de vista paralelos que se van superponiendo: el de los agentes de la UCRIF, a los que dan vida Laia Marull y Omar Ayuso, este último sorprendiendo y cambiando de registro. El del proxeneta 'El Suizo', al que interpreta, como ya hemos dicho, Raúl Arévalo, con una interpretación metódica y descarnada. Brillante. Y, por último, la víctima, la joven Claudia (Valentina Vidal), viendo a través de sus ojos el entramado que se esconde a plena luz del día.

'El Castillo' es una serie denuncia muy necesaria

Así que 'El Castillo' es una de esas series de Movistar Plus que hay que tener en cuenta en este último trimestre del año. Casi una serie de terror por momentos, por la realidad que nos cuenta. Con una muy buena dirección, a cargo de Elena Martín Gimeno y Sandra Romero. Y con un acabado que une perfectamente todas las piezas. No está a la altura de otras ficciones como 'Querer' o 'Antidisturbios', pero tampoco lo necesita. Está en otro escalón distinto, y en este se siente cómoda. Seis episodios que se pasan muy rápido, porque 'El Castillo' tiene un buen ritmo, aunque a veces peque de rellenar algunas tramas demasiado, dando la impresión de que podría haberse reducido un poco el número de episodios.

Eso sí, se agradece y mucho que, pese a que nos cuente cosas que ya hemos visto en muchos otros títulos, aquí se huye de los clichés y estereotipos que suelen recrearse en este tipo de ficciones. Sobre todo con el tema de lo explícito. Huyen de ello continuamente y eso es un punto muy a favor.

De qué va 'El Castillo'

Liesa (Omar Ayuso), un joven inspector de policía recién incorporado a la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) y su compañera Osés (Laia Marull), intuyen que algo está cambiando en los burdeles de España. Suizo (Raúl Arévalo) y sus socios dirigen varios clubs de carretera, donde se explota sexualmente a mujeres de todo el mundo. Una de esas mujeres es Claudia (Valentina Vidal) que, con 18 años y dejando un hijo pequeño en Colombia, llega a España para ganarse la vida.