Crítica de 'Aquel', la serie biopic de Raphael en Netflix que sale airosa pero presenta un problema principal

Si hay una figura mítica que trascienda por completo nuestra cultura, esa es la figura de Raphael. El de Jaén, el conocido como Ruiseñor de Linares. El único artista de habla hispana que ha conseguido un disco de uranio. Doble representante de España en Eurovisión, el de 'Mi gran noche', 'Escándalo' o 'Yo soy aquel'. Nuestro Raphael, uno de nuestros artistas más internacionales, que rivalizó en popularidad con el mismísimo Julio Iglesias. Un cantante que abrió puertas a todos los que vinieron detrás, algo reconocido por otro grande como Camilo Sesto. Hace poco pudimos ver su documental 'Raphaelísimo', con un repaso a su carrera exhaustivo. Ahora llega 'Aquel', la serie biopic del artista, que se estrena viernes, este 9 de octubre con sus ocho episodios en total.

Dirigida por Tito López Amado, Javier Pulido y Beatriz Sanchís, cuenta con Jacobo Martos, hijo del cantante, como productor ejecutivo. Además de la implicación del cantante en el desarrollo del proyecto. "Estoy muy de acuerdo con lo que han hecho", declaró Raphael en una entrevista en 'El Hormiguero'. "Quien interpreta el papel está maravilloso. Todos en la serie están maravillosos. Me reconozco en muchas cosas. No hay que convencer con el parecido. Aunque no se parezca a mí, que sí se parece, la gente creo que soy yo". En este caso, se refiere al trabajo tanto de Javier Morgade, que hace del Raphael de sus primeras actuaciones, como al de Carlos Santos, cuando ya es un artista consagrado. Una fuerza de la naturaleza.

Y es precisamente ese punto donde quizá la serie flojea un poco. Es verdad que todo tiene el envoltorio de una serie típica de Netflix, sin mucha personalidad en cuanto a lo narrativo o en cuanto a lo artístico. Una fotografía muy cuidada, pero que puede mezclarse con otros productos similares. Podría intercambiarse con otros biopics y no pasaría nada. De hecho, guarda bastantes similitudes con 'Bosé', que aquí vimos gracias a SkyShowtime. Y, aunque su acabado sea bonito, le falta algo de emoción en los momentos importantes. Morgade y Santos, que físicamente no guardan mucho parecido con Raphael, dan el do de pecho y se dejan la piel para recrear los manierismos del cantante sin caer en la burla o en la caricatura. Más difícil lo tiene Santos, porque Raphael fue exagerando con los años su manera teatral de invadir los escenarios. Pero aún así sale airoso.

'Aquel' (Netflix) hace un repaso exhaustivo a la leyenda de Raphael, aunque le falta emoción

Destacar también el trabajo de Francesco Carril, interpretando a Paco Gordillo, mítico manager del cantante. De hecho, todo el reparto, con Natalia Varela, Pepa Aniorte o Manolo Caro, están muy correctos y bien dirigidos. Pero la serie no acaba dejando el poso que debería, sobre todo al tratar una vida como la de Raphael, que ha sido grande en todos sus aspectos. Sí que aborda muchas de las etapas de su vida. No esconde nada, o casi nada. Los aciertos, los fallos, los fracasos, las decepciones, las actuaciones más míticas, su relación con el alcohol o con su mujer Natalia Figueroa. Todo está ahí. Sin embargo, falta valentía. Falta algo más culebronesco como la serie de 'Luis Miguel', o un poso emotivo más profundo. Quizá eso también sea culpa del propio espectador, porque conocemos tanto y tan bien a Raphael que es difícil emocionarnos con una historia que ya sabemos.

No obstante, 'Aquel' sale airosa. Es una serie que se del tirón, y que ayuda a arrojar mucha luz sobre momentos no tan conocidos del cantante. Algo que ya pudimos ver en 'Raphaelísimo', pero que aquí llega con un filtro de ficción que edulcora algunos momentos, y exagera otros. Todo para encontrar un buen equilibrio que nos ayude a entender una figura tan compleja. Porque hay una idealización del cantante muy clara, y la recreación de las distintas épocas de nuestro país son más "parque de atracciones" que recreaciones ajustadas a la realidad. Sin embargo, todo funciona como una buena maquinaria. Netflix ya tiene muy estudiadas este tipo de producciones y se nota en el acabado final.

"Dame otro guantazo, y otro. Porque voy a seguir yendo al teatro todas las noches que pueda", dice el Raphael adolescente a su madre durante uno de los primeros episodios. Esta escena por sí sola demuestra el carácter y lo claro que tenía su objetivo el cantante jienense. "Trabajo como un condenado todos los días y dejo todo mi dinero en casa". Esa personalidad arrolladora sobrevuela durante gran parte de la serie, aunque a veces se queda corta, siempre por temor a caer en una parodia, muy fácil con un artista como él. Quizá uno de los momentos más emocionantes sea el final. Sin caer en el spoiler, cierra toda la historia con un diálogo sublime, y con una actuación memorable que hace que te emociones.

Javier Morgade da vida a Raphael en la nueva serie de Netflix.

Se nota el cariño que hay detrás de todo el producto, aunque esté celosamente dirigido para no salirse del carril de este tipo de biopics. Aún así, Raphael es un icono, una leyenda viva, que se merece todo tipo de homenajes. Y esta serie biográfica de Netflix, aunque puede no ser la definitiva sobre su vida que esperábamos, se le acerca bastante.

De qué va 'Aquel'

Desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales, la serie retrata el ascenso imparable de Raphael, un artista irrepetible: sus pasiones más íntimas, sus grandes éxitos, sus conflictos personales y los fantasmas que le han acompañado a lo largo de toda su vida. Con escenarios que van de Madrid a Las Vegas, pasando por Moscú, París o Acapulco, Aquel es un viaje emocional a través de cinco décadas llenas de luces y sombras. Una historia conmovedora que revela al hombre detrás del mito.