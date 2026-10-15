Cristina Pedroche anuncia que repetirá como presentadora de las Campanadas 2026-2027 en Atresmedia tras 13 años

Desde hace más de una década es imposible hablar de las Campanadas de Nochevieja sin mencionar a Cristina Pedroche. Con este 2026, serán ya trece los años que la presentadora se ponga al frente de las Campanadas de Atresmedia. Fue el 31 de diciembre de 2014 cuando la vallecana condujo junto a Frank Blanco las de La Sexta para, un año después, dar el salto a Antena 3.

Tras poner en duda si este 2026 la volveríamos a ver en la madrileña Puerta del Sol, finalmente este miércoles ha confirmado a Pablo Motos en 'El Hormiguero' la tan ansiada noticia: el próximo 31 de diciembre estará un año más presentando las Campanadas, aunque por el momento se desconoce si será Alberto Chicote quien la acompañará, después de hacerlo durante diez años. "¡Claro que sí! ¿Cómo no las voy a dar?", ha respondido a la pregunta del presentador del programa de Antena 3.

Ya son 13 los años que Cristina Pedroche presentará las Campanadas

Aunque si Cristina Pedroche se ha convertido en un clásico de Fin de Año es, en parte, por sus controvertidos looks. Al igual que ocurre con las novias en las bodas, el modelito que lucirá la presentadora en la Puerta del Sol es el secreto mejor guardado año tras año y lo cierto es que, pocas veces ha defraudado. El look más polémico y que más críticas recibió en redes sociales fue el que llevó en 2024: un vestido joya realizado con leche materna.

Embarazada de su segundo hijo junto a Dabid Muñoz, la colaboradora de 'Zapeando' quiso dar la bienvenida al 2025 luciendo un diseño elaborado en crochet de algodón y adornado con 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada. Según contó, las fue conservando mientras amamantaba a su hija Laia para que luego las cristalizase la firma Morir de Amor. Todos sus looks han sido elaborados por el estilista y gran amigo suyo Josie.

La intriga por saber con qué modelito nos sorprenderá cada Nochevieja Cristina Pedroche han conseguido algo impensable: que Antena 3 diera el sorpasso a Televisión Española, la cadena por excelencia de la última noche del año. Si bien los dos últimos años, La 1 volvió a recuperar el liderazgo. En 2024, David Broncano y Lalachus devolvieron el liderazgo a RTVE; mientras que el año pasado con Chenoa y Estopa como maestros de ceremonia La 1 cosechó más de 5,8 millones de espectadores, lo que se tradujo en un 36,3% de cuota de pantalla. Por su parte, Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote fue el segundo canal más visto durante las Campanadas 2025-2026, con un 24,1% de share y 3.871.000 espectadores.

Dabiz Muñoz sale en defensa de Cristina Pedroche frente a los haters

Este miércoles, 14 de octubre, Pablo Motos recibió en 'El Hormiguero' la visita de Dabid Muñoz y Cristina Pedroche. Durante la entrevista, el chef no dudó en romper una lanza a favor de su mujer tras ser criticada en redes sociales por su debut como Dj el pasado domingo en el cierre de la temporada de StreetXO en Ibiza.

"¿Quién reparte carnets de Dj?", se preguntó, a modo de reproche, Dabid Muñoz. A raíz de esto, el chef y el presentador reflexionaron sobre el poco apoyo que ha recibido Pedroche y se preguntaron que, por qué no, en lugar de apoyarla, se le echaron encima. "Si tú quisieses ser cocinero yo te apoyaría", le dejó claro Dabiz Muñoz a Pablo Motos.