Controversia con 'Pasapalabra' por invalidar una respuesta de David Trigo en 'AlaZ': "El mayor robo de la historia"

'Pasapalabra' se encuentra en el centro de la polémica tras dar por errónea una respuesta de David Trigo durante la prueba de 'AlaZ' que un sector de los espectadores del concurso de Antena 3 reclaman como correcta. El concursante se encontraba a tres letras de completar la prueba final cuando cometió, lo que el programa ha calificado como un error, al pronunciar la palabra "carbonara".

"Se dice de la pasta italiana preparada con panceta, huevo batido y abundante queso", leyó Roberto Leal antes de que el concursante centenario se apresurase a contestar "carborara". "¿Has dicho carborara? Es lo que ha sonado, carborara, y es carbonara, evidentemente", confirmaba rápidamente el presentador dando por invalida su respuesta.

Polémica en 'Pasapalabra' por la respuesta de David Trigo que dan por errónea: "Un lapsus dice, un robo lo llamo yo"

"Querías decir carbonara seguro. Pero claro, es un lapsus", resolvió el conductor de 'Pasapalabra' trasladando la imposibilidad de dar por válida la respuesta. "Si suena carborara, tenemos que darlo como fallo", terminó señalando el presentador, pidiendo un aplauso para David Trigo en un intento de quitar hierro a "el lapsus" que había sufrido el concursante en su duelo con Moisés Laguardia.

Sin embargo, muchos espectadores no han tardado en respaldar la respuesta del barcelonés, y en sus reacciones a este momento, que ha compartido la cuenta del concurso de Antena 3 en Instagram, lo han calificado de "un robo histórico". "¿Enserio? Se nota que dice carbonara pero lo dice tan rápido que yo creo que le sale carborara", ha señalado un usuario en los comentarios del vídeo, que se ha inundado de seguidores del programa que también denuncian esta supuesta injusticia.

"El mayor robo de la historia", ha señalado otro usuario de la plataforma en los comentarios de 'Pasapalabra'. "Además, está mal la pregunta. La carbonara italiana se prepara con guanciale y no con panceta", ha añadido otro espectador, arremetiendo contra la definición del concurso de Antena 3. "Eso es falso, lo ha dicho correctamente el mismo David se dio cuenta que lo dijo", ha denunciado otro seguidor del programa.

Y bajo esta premisa, cientos de comentarios han respaldado la respuesta del concursante frente a la decisión del concurso. "David dijo Carbonara, de hecho tenía descubierta la N", ha recordado otro usuario. "Este programa está más amañado que la hostia", denunciaba otro espectador debajo de la publicación. "Un lapsus dice, un robo lo llamo yo", ha sentenciado otro televidente.