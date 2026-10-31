Confirmado por La Séptima: Así queda su parrilla con ocho programas en directo, nuevos fichajes y un formato cinematográfico

Queda menos de una semana para que La Séptima eche a andar y llegue por fin a nuestra TDT. Y el nuevo canal ya ha confirmado como quedará organizada su programación diaria de lunes a viernes con cinco programas en directo y la de los fines de semana con otros tres formatos que seguirán realizándose en directo así como un cuarto espacio dedicado al cine que si que será grabado.

Y es que como ya avanzó José Miguel Contreras, uno de los impulsores de La Séptima, finalmente la cadena contará con un contenedor de cine que incluirá una tertulia sobre dicha película y que será el único formato que no versará sobre la actualidad en ninguna de sus vertientes.

La encargada de abrir cada mañana la programación de La Séptima será Verónica Sanz con 'El Pulso'. De hecho, será la presentadora la que se encargue de inaugurar la cadena el 5 de noviembre a las 12:00 horas de la mañana con una presentación de la cadena. En este magacín la presentadora no estará sola pues tal y como ha publicado El Confidencial Digital contará con Juan Luis Tena, ex rostro de 'El programa de AR' y 'La mirada crítica' como copresentador.

Tras ella llegará Sarah Santaolalla con un formato que se emitirá en sobremesa bajo el título 'En línea'. Las tardes de La Séptima contarán con dos caras. Para empezar Rocío Delgado se hará cargo de 'Sobre la mesa', un magacín de actualidad del que la cadena ha dado más detalles este viernes con una promo en la que la propia presentadora avanza de qué irá su formato. "No hay nada que una más a los españoles que disfrutar de una buena sobre mesa y lo que no puede faltar en una sobre mesa es una buena conversación y eso es lo que vamos a hacer nosotros cada tarde", asevera.

"Vamos a tener muchos temas interesantes en 'Sobre la mesa'. Actualidad con nuestro equipazo de reporteros, cultura que no corren buenos tiempos y la cultura es política también. Y bienestar, salud, nutrición y todo con una sonrisa, con alegría orque queremos acompañaros cada tarde de lunes a viernes de 17:00 a 19:00 horas en 'Sobre la mesa'", añade la presentadora.

Esto es "Sobre la Mesa" (de momento esta es la única mesa que hemos encontrado disponible) pic.twitter.com/TwalnsGUBz — La Séptima TV (@la_septima_tv) October 30, 2026

En la segunda franja de la tarde se emitirá el formato 'La diana' con Noor Ben Yessef. La presentadora de 'Antena 3 Noticias' estará acompañada en este otro programa que seguirá toda la actualidad en directo con otro rostro procedente de Atresmedia como es Gloria Mena. Quien fuera reportera y presentadora en 'La Sexta Noticias' y 'La Sexta Clave' será la copresentadora de este formato.

Y por las noches el turno será de 'La última hora', el espacio que dirigirá y presentará Javier Ruiz, que se ofrecerá además de domingo a viernes de 21:00 a 1:00 horas tal y como él mismo ha confirmado en otro vídeo avance de la cadena recientemente.

La Séptima ofrecerá un programa de cine los sábados

Los fines de semana, la programación de La Séptima estará configurada por tres espacios fijos como son los magacines que presentarán Luján Argüelles por la mañana y Alba Carrillo y Marta Márquez por la tarde y el programa 'La comedia nacional', que liderará Quequé y se ofrecerá a primera hora de la tarde de sábados y domingos.

Por último, los sábados La Séptima ha optado por no competir con 'Malas Lenguas Noche' ni 'La Sexta Xplica' y apostar por el séptimo arte para su prime time. En concreto, el canal ofrecerá 'La Séptima Pantalla', que arrancará a las 21:00 horas con la presentación del tema de fondo de la película elegida, que después se emitirá íntegra y sin cortes publicitarios.

Y después de la cinta, se ofrecerá una tertulia con diferentes colaboradores analizando la historia principal de cada película. Este formato estará grabado previamente y cada semana contará con uno de los rostros principales de la cadena que se irán alternando.

Por otro lado, según avanza también El Confidencial Digital, La Séptima ha decidido situar a Cristina Cañedo, ex reportera de 'Mañaneros 360' y que anteriormente pasó por Telecinco en programas como 'El programa de Ana Rosa' y 'La mirada crítica' como coordinadora de información de los fines de semana encargándose así de coordinar la información durante los sábados y domingos en sus diferentes espacios de actualidad y debate.

Así queda la programación de La Séptima por franjas:

Lunes a viernes:

Mañanas - 'El pulso' con Verónica Sanz y Juan Luis Tena

Sobremesas - 'En línea' con Sarah Santaolalla

Tarde I (17:00 a 19:00 horas) - 'Sobre la mesa' con Rocío Delgado

Tarde II (19:00 a 21:00 horas) - 'La diana' con Noor Ben Yessef y Gloria Mena

Prime time (21:00 a 01:00 horas) - 'La última hora' con Javier Ruiz

Sábados

Mañanas: 'Fin de semana' con Luján Argüelles

Sobremesa: 'La comedia nacional' con Héctor de Miguel

Tardes: 'Fuera de control' con Alba Carrillo y Marta Márquez

Prime time: 'La séptima pantalla'

Domingos