Confirmado por el BOE: El actor de 'El Comisario' y 'Amar es para siempre' que será número uno de Podemos en el Senado por Madrid

No es la primera vez y posiblemente no sea la última. Un nuevo actor ha decidido dar el salto a la política después de otros casos como los de Toni Cantó o Félix Álvarez. Hablamos de Patxi Freytez, conocido por haber formado parte de series tan reconocidas como 'El comisario' o 'Amar es para siempre'.

En concreto, el actor riojano ha decidido incorporarse a Podemos y ser el número 1 de la lista del partido morado para el Senado por la circunscripción de Madrid de cara a los comicios generales del 29 de noviembre, tal y como ha ratificado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Justo después de Patxi Freytez, la lista de Podemos al Senado por Madrid, continúa con María Laura Martín Chiappe, antropóloga social que ejerció como secretaria de Gabinete de Irene Montero durante su etapa como ministra de Igualdad y que actualmente trabaja como asistente de la política en el Parlamento Europeo.

Patxi Freytez, de 'El comisario' a nuevo candidato de Podemos para el Senado

Nacido en Pamplona en 1967 y criado en Logroño, Patxi Freytez comenzó su trayectoria teatral con apenas 16 años antes de trasladarse a Madrid para continuar su formación. La fama le llegó gracias a su papel de Mikel Miralles en 'El comisario', la serie de Telecinco en la que compartió reparto con otros actores de la talla de Tito Valverde, Juanjo Artero, Marcial Álvarez, Jaime Puyol, Elena Irureta o Joaquín Climent, entre otros.

Posteriormente, Patxi Freytez no ha parado de trabajar en televisión con papeles en otras ficciones como 'La fuga', 'Amar es para siempre', 'Secretos de Estado', 'La Caza. Monteperdido', 'Servir y proteger' o 'Madres. Amor y vida'.

Más allá de su carrera en la pequeña pantalla, el intérprete también ha trabajado con algunos de los directores más reconocidos de nuestro cine como Isabel Coixet en 'A los que aman', Pedro Almodóvar en 'Todo sobre mi madre', Álvaro Fernández Armero en 'Las ovejas no viajan en tren' o Gracia Querejeta en 'Ola de crímenes'.