Confirmado el mes de estreno de la temporada 2 del spin-off de 'Física o Química' en Atresmedia, con dos fichajes y un regreso histórico

Las puertas del Instituto Zurbarán están a punto de reabrirse año y medio después del final de la primera temporada de 'FoQ: la nueva generación'. El spin-off de 'Física o química' estrenará sus nuevos episodios en Atresplayer durante el mes de diciembre, tal y como ha comunicado oficialmente Atresmedia este miércoles. El grupo además ha lanzado el cartel oficial con sus protagonistas.

La primera temporada supuso el regreso de una de las ficciones más queridas por el público y se convirtió en el mejor estreno de una ficción original de Atresplayer en los dos últimos años, además de arrasar entre los menores de 30 años y consolidarse como uno de los títulos más relevantes del catálogo de la plataforma. Ahora, la historia continúa con un nuevo curso en el Zurbarán, donde los protagonistas tendrán que afrontar una etapa llena de cambios que pondrá a prueba tanto sus relaciones como el vínculo que construyeron el año anterior.

¡Tenemos MES DE ESTRENO y CARTEL OFICIAL para la segunda temporada de @FoQ!



Apunta: en DICIEMBRE podrás volver a ver a la nueva generación de #FísicaOQuímica y con nuevas incorporaciones TOP🔥



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Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky seguirán encabezando el reparto juvenil de 'FoQ: la nueva generación' junto a Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros. Mientras que Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie seguirán dando vida a los profesores del centro.

Al reparto de la segunda temporada de 'FoQ: la nueva generación' se suman el cantante e influcencer Víctor Pérez y el actor Carles Francino como dos de los personajes principales de los nuevos episodios. Además, la ficción contará con el esperado regreso de Angy Fernández, que retomará el papel de Paula.

Así será la segunda temporada de 'FoQ: la nueva generación'

Después de todo lo vivido, los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares.

La nueva temporada amplía además el universo de la serie con la incorporación de Víctor Pérez, que interpretará a Zac, un nuevo alumno cuya llegada al Zurbarán pondrá a prueba el equilibrio del grupo desde el comienzo del curso. Junto a él se incorpora también Carles Francino como Jacobo, el nuevo director del centro. Además, Angy Fernández vuelve a ponerse en la piel de Paula, uno de los personajes más recordados del universo de ‘Física o Química’.

Además de continuar explorando los temas que conectan con su generación —la amistad, la identidad, la diversidad, las relaciones afectivas o la polarización social—, esta segunda temporada apuesta por una puesta en escena todavía más ambiciosa, con una imagen más cinematográfica y capítulos articulados en torno a grandes eventos que marcarán el ritmo de la historia: Halloween, un baile de instituto americano, una fiesta semáforo o un viaje de team building, entre otros.