Comunicado oficial de 'El Perro Andaluz' de TVE, que cancela su emisión esta semana en La 1 en señal de luto

Después de la nueva catástrofe ferroviaria que se ha vivido en nuestro país este miércoles con el trágico choque de dos trenes en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 muertos y 80 heridos, ha provocado que las cadenas de televisión hayan alterado toda su programación para ofrecer especiales informativos y magacines dedicados íntegramente a informar sobre lo sucedido. También 'El perro andaluz' cancelará su emisión este jueves en TVE.

Así, el programa presentado por Manu Sánchez y producido por su compañía 16 escalones, ha decidido no emitir una nueva entrega este jueves 29 de octubre con motivo de este siniestro.

"En señal de respeto y solidaridad con las víctimas de la trágica catástrofe ferroviaria, comunicamos que este jueves 29 de octubre se cancela 'El perro andaluz'", empieza señalando el comunicado publicado por la cuenta oficial del programa de TVE en "X".

"En estos momentos de dolor, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas, así como todo nuestro apoyo a las personas afectadas. Nuestros pensamientos están con ellas", añaden en dicho texto.

🖤 COMUNICADO | Este jueves 29 de octubre no habrá #ElPerroAndaluzTVE en señal de duelo, respeto y solidaridad con las víctimas de la trágica catástrofe ferroviaria y todas las personas afectadas. pic.twitter.com/sWFntla4ia — El Perro Andaluz (@PerroAndaluzTVE) October 28, 2026

De esta forma, el equipo de Manu Sánchez ha optado por no emitir una nueva entrega este jueves por respeto a las víctimas y a sus familiares y evitar hacer humor en un momento en el que las miradas están puestas en el choque de los dos trenes que viajaban de Madrid a Sevilla, la ciudad en la que se realiza semanalmente 'El perro andaluz'. Además hay que señalar que el gobierno ha decretado tres días de luto oficial.

Cabe recordar que este jueves estaba previsto que Irene Montero, la candidata de Podemos a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones del 29-N, acudiera al programa como invitada tras su visita a 'La Revuelta' y después de que la semana pasada fuera Ada Colau (Frente Amplio) la entrevistada.

Por el momento, RTVE no se ha pronunciado sobre qué ofrecerá en lugar de 'El perro andaluz' en su prime time. Desde la cadena pública se han limitado a compartir el comunicado publicado por la cuenta oficial del programa.