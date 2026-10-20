'Código 10' con Nacho Abad anuncia la entrevista exclusiva más buscada: Leire Díez, en el prime time de Cuatro

"Pelotazo esta noche en 'Código 10'. En exclusiva, la entrevista más buscada con la mujer que tiene todas las claves del caso de la jueza Biedma", ha anunciado Nacho Abad al despedir 'En boca de todos', el otro programa de éxito que presenta en la parrilla de Cuatro en el segundo prime time de la semana.

Con estas palabras, el comunicador de Mediaset se ha referido a Leire Díez, la denominada 'fontanera' del PSOE, que hablará por primera vez este martes por la noche, a partir de las 23:00 horas, una vez concluya 'Horizonte', sobre su presunta implicación en las maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó el caso de David Sánchez, el hermano del Presidente del Gobierno.

Sus declaraciones han sido muy perseguidas por todos los medios de comunicación y 'Código 10', con Nacho Abad y David Aleman al frente, se convierte en el único en lograr una entrevista extensa en la que la exmilitante socialista ofrecerá su versión sobre las informaciones que la vinculan directamente con supuestas actuaciones para desacreditar y "eliminar" a la jueza.

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Tal y como ha avanzado Mediaset, uno de los asuntos centrales de dicha entrevista será la anotación fechada el 25 de marzo de 2025 y encontrada en una de sus agendas, en la que puede leerse: "Jueza de Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano". Su contenido ha sido relacionado por la propia Biedma con posibles contactos con el entorno del narcotráfico de la ciudad extremeña. Una interpretación que, sin embargo, no ha sido acreditada judicialmente.

Leire Díez será el plato fuerte de la noche en 'Código 10'. Ante los micros del formato de Cuatro, la susodicha tendrá la oportunidad perfecta para ofrecer explicaciones al respecto. Entretanto, la invitada también abordará las reuniones mantenidas con el exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, que, según se ha adelantado, estará presente en el plató del programa, y responderá a las cuestiones relativas a su presunto papel en esos delictivos movimientos investigados.