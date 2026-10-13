Chiqui o Víctor Janeiro: Este será hoy el expulsado extraordinario de 'Supervivientes All Stars' según los usuarios de la encuesta

Este martes, 'Supervivientes All Stars' vivirá una expulsión sorpresa después de que el reality esté viviendo su "semana más salvaje" con grandes cambios a la espera de la reunificación que se vivirá el jueves y a la despedida de los capitanes.

Chiqui, Omar Sánchez, Víctor Janeiro y Yola Berrocal son los cuatro nominados que se juegan su continuidad en Honduras y que tendrán que convencer a la audiencia para mantenerse. Ninguno de los cuatro se espera que uno de ellos tendrá que abandonar el programa este martes en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.

El que tenga menos apoyo del público será expulsado. Aunque tendrá una segunda oportunidad pues se quedará a vivir como "salvaje" en otra de las playas junto a María Jesús Ruiz. Tras ello, el expulsado de este martes y la modelo y colaboradora de 'De Viernes' se enfrentarán a un nuevo televoto y la audiencia decidirá quién será el repescado tras el abandono forzoso de Albert Barranco.

Pues bien, según los usuarios de la encuesta de El Televisero, la quinta expulsión de 'Supervivientes All Stars' está muy ajustada. La primera en salvarse de la expulsión será Yola Berrocal pues obtiene el 35% de los apoyos siendo la favorita de la audiencia para mantenerse en el reality. Otro que tampoco vería peligrar su continuidad es Omar Sánchez, que cuenta con un 27% de los votos.

De esta forma, la expulsión de este martes en 'Tierra de Nadie' estará entre Chiqui y Víctor Janeiro. A escasas horas de conocer el veredicto de la audiencia, nuestra encuesta está que arde pues ambos nominados cuentan con un 19% de los apoyos. Así que todos los votos serán decisivos.

Hasta la gala de esta noche, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026'? ¡VOTA YA!