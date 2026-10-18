Carlos Bardem deja una queja en 'Malas Lenguas Noche' con Cintora y sentencia lo de Eduardo Inda en 'Horizonte' con una frase

Este sábado, 17 de octubre, 'Malas Lenguas Noche' ha contado con un invitado muy especial: Carlos Bardem. El actor y escritor visitó el programa de Jesús Cintora en La 1 de TVE para presentar su séptima novela, 'Triángulo'. Aunque, de paso, no dudó en dar su opinión sobre diversos temas de actualidad. Y es que, si algo caracteriza a los Bardem, es el hecho de que no se muerden la lengua a la hora de decir lo que piensan.

Tras la entrevista, Cintora le propuso un juego. ¿Qué les diría a una serie de políticos si les tuviera delante? A la pregunta de qué le diría al Presidente del gobierno, Carlos Bardem dejó claro que "yo nunca he sido votante socialista". Aun así "le diría a Pedro Sánchez que se atreviera a hacer cosas de izquierdas". Mucho más duro se mostró con Alberto Núñez Feijóo. Al líder de los 'populares' le diría "que se vaya a su casa ya, que da un poco de vergüencita ese señor".

Por el contrario, fueron todo alabanzas hacia Ada Colau, a la que tiene un gran cariño. Sobre la exalcaldesa de Barcelona, Carlos Bardem dijo que "es una mujer a la que yo admiro mucho. Es una mujer que estuvo muy vinculada a la lucha anti desahucios, es una mujer que puso el cuerpo en la Global Sumud Flotilla y estuvo detenida en Israel. Solo por eso para mí merece un respeto infinito".

Sin embargo, con Irene Montero el intérprete expresó su descontento y su decepción por no haber querido formar parte del Frente Amplio de izquierdas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A la pregunta de qué le manifestaría a la exministra de Igualdad si la tuviera delante, contestó: "No tengo nada que decirle a Irene Montero, solo que qué lástima".

El 'dardazo' de Carlos Bardem a Eduardo Inda por su polémica en 'Horizonte' y el reproche por la visibilidad a la ultraderecha en los medios

Con el que no hablaría jamás es con Santiago Abascal, al que, por lo tanto, no le diría nada, aunque espera no encontrárselo nunca: "Yo no me hablo con fascistas". A raíz de esto, el hermano de Javier Bardem lanzó una queja a los profesionales de la información: "Uno de los problemas que hay en nuestros medios de comunicación es que se le pone constantemente un micrófono a los fascistas y se les da visibilidad, y no habría que olvidar nunca esa máxima alemana de 'si en una mesa hay un nazi y 10 se sientan con él, en esa mesa hay 11 nazis. Yo no hablo con los nazis'".

"Cuando ves que Eduardo Inda en un programa de televisión le recomienda a Feijóo que no hablen de pensiones hasta después de las elecciones, ¿qué piensas?", quiso saber Jesús Cintora, haciendo referencia al sonado momento en 'Horizonte'. Sin pelos en la lengua, Carlos Bardem respondió con un demoledor dardo al director de 'OkDiario': "Debe ser la única vez en su vida que Eduardo Inda ha dicho la verdad, que ha dicho lo que realmente pensaba".

⭕️ Carlos Bardem: "A Pedro Sánchez le diría que se atreviera a hacer cosas de izquierdas".



▶️ Preguntado sobre la recomendación de Eduardo Inda a la derecha de que no hablen de pensiones hasta después de las elecciones: "Debe ser la única vez en su vida en la que Eduardo Inda ha… pic.twitter.com/ZuSy70w3Zm — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 17, 2026

Esta pregunta de Cintora a Carlos Bardem viene a colación de un polémico momento sucedido esta semana en el programa de Iker Jiménez en Cuatro. Sin ningún tipo de reparo, Eduardo Inda aconsejó al Partido Popular "no hablar" de pensiones hasta después de las elecciones, para no cabrear al electorado: "Que se callen con las pensiones en el PP. Que hablen el 30 de noviembre, el 1 de diciembre o el 10 de enero cuando ya estén formando gobierno pero antes, por favor, que estén callados".

"Tienes que ser pillo, no tienes que ser franco", apostilló Iker. "Tienes que ser franco hace ocho meses, pero ahora cállate con las pensiones, que es un tema sensible, que son diez millones y medio de personas con sus diferentes familias", reiteró el colaborador. Un incendiario consejo que no tardó en viralizarse en redes sociales, donde incluso Pedro Sánchez reaccionó al respecto. "El plan del PP y Vox nos queda claro: mentir a los jubilados hasta el 29N y, después, recortar las pensiones", escribió el Presidente en su cuenta de 'X'.