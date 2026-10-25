Carlos Bardem define a Feijóo como pocos se han atrevido en La Sexta: "Yo confío mucho en su infinita capacidad de pegarse un tiro en el pie cada vez que habla"

Este sábado, José Yélamo recibió en 'La Sexta Xplica' la visita de Carlos Bardem. El actor y escritor acudió al programa para promocionar su nueva novela, 'Triángulo', y de paso, para hablar de la actualidad política cuando falta casi un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Carlos Bardem dejó claro su deseo de cara a los comicios: "Yo creo, y espero, que sean unas elecciones con muchísima participación, yo creo que batirán récord de participación, y son unas elecciones muy importantes. Yo animo a todo el mundo que vaya a votar, por supuesto". Ante esto, José Yélamo le formuló la pregunta que mucha gente se hace: "¿Crees que hay posibilidades de revalidar un gobierno progresista de coalición?".

El actor, que siempre se ha declarado como una persona profundamente de izquierdas, confesó que "yo espero que sí. Hay dos bloques muy configurados políticamente en este país. Yo no creo que haya grandes transferencias por ejemplo del bloque de la izquierda a la derecha, lo que creo que hay es una radicalización hacia la ultraderecha del bloque de la derecha. Evidentemente Vox va a crecer y si Vox crece es a costa del Partido Popular. Lo que no me creo son esas encuestas que dan un PP altísimo y un Vox muy alto".

Carlos Bardem volvió a dejar clara su ideología política: "Yo soy una persona de izquierdas, muy de izquierdas, y yo lamento que no haya una derecha liberal, conservadora, un centro derecha con personajes de talla para dirigirla, con personajes con capacidad de gobierno, con estadistas, como los ha habido a lo largo de la historia en muchos países".

Carlos Bardem define a Feijóo como "un personaje profundamente mediocre"

A la pregunta de José Yélamo de cómo ve a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular, Carlos Bardem le tachó de "mediocre": "Yo creo que Feijóo es un personaje profundamente mediocre, y si es el mejor que tienen, a mí me parece desolador. Yo creo que se le va a hacer muy larga la campaña. Yo confío mucho como hombre de izquierdas en su infinita capacidad de pegarse un tiro en el pie cada vez que habla", sentenció.

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Otro de los temas que abordó el presentador con el actor fue la censura impuesta por PP y Vox en algunos de los lugares donde gobiernan. En opinión del hermano de Javier Bardem, "la democracia por definición es la defensa de la diversidad, es el respeto por el distinto, eso es la democracia". "El fascismo, la ultraderecha, es la exigencia de la uniformidad, la imposición de una uniformidad ya sea étnica, ya sea cultural, ya sea política", aseguró el invitado.

"La cultura por definición es contestataria y es siempre la primera víctima de cualquier fascismo. Es significativo que en muchas de las fosas de nuestro país el estrato más bajo de esas fosas, o sea, los primeros que asesinaban los fascistas cuando entraban en un pueblo, solían ser los maestros, los que educaban al pueblo", recordó Carlos Bardem.

"Todos los fascismos en la historia empiezan censurando, luego siguen quemando libros, quemando películas y luego acaban quemando personas. Entonces está bien que nos pongamos todos las orejas de punta y entendamos que estos señores, amparados en una legislación, se permitan establecer una censura. ¿Quiénes son ellos para decidir qué es digno de ser ayudado o no? ¿Quién lo va a decidir? ¿Un señor de Vox y un cura? ¿Qué estamos en el 48?", sentenció el actor.