Carlos Alsina se moja sobre el futuro de Óscar Puente y predice las consecuencias del accidente de tren en la campaña del 29-N

Nueve meses después del accidente de Adamuz, España ha vuelto a vivir este miércoles 28 de octubre el horror de una nueva tragedia ferroviaria, en esta ocasión ocurrida en Urda (Toledo). Desde allí, el periodista Carlos Alsina conectó en directo con Ana Pastor, quien se puso al frente en laSexta de una edición especial de 'El Objetivo'.

El periodista de Onda Cero vivió en primera persona las horas posteriores al accidente, que se ha saldado al menos con 70 víctimas mortales. Según Carlos Alsina, "la sensación general es estupefacción e incredulidad. No se entiende que algo así pueda suceder nueve meses después de Adamuz". Además, señala que estamos ante "un día muy complicado de entender, porque está la parte emocional y la parte de las responsabilidades".

A raíz de esto, pide que el Gobierno está a la altura de las circunstancias: "Por encima de quién tiene la responsabilidad última está hacerse cargo del estado anímico de la sociedad española". "Hacerse cargo es asumir hoy, como ha hecho Sánchez, que no puede ser que en nueve meses tengamos dos accidentes de esta gravedad y dar el paso siguiente, que es hacer ver a la sociedad que eres consciente y que alguien en el Gobierno dé un paso atrás y asuma que estando al frente de un Ministerio esto no puede ser", aseguró Carlos Alsina.

Carlos Alsina cree que Óscar Puente debería dimitir

Ana Pastor le preguntó directamente por si Óscar Puente debería dimitir. A lo que Carlos Alsina contestó: "Hacerse cargo es dar el paso siguiente. Yo creo que la manera de hacerlo es que alguien del Gobierno dé un paso atrás o se borre. Que asuma que estando él al frente de un ministerio ha pasado esto por segunda vez y que eso no puede ser". En su opinión, Puente debería haber abandonado el Ministerio de Transportes inmediatamente después del accidente.

Aunque aclara que "eso no significa que el ministro sea el responsable directo, pero sí significa que se hace cargo de la situación". De esta forma, el periodista diferencia entre la asunción de responsabilidades políticas y las responsabilidades penales que se puedan dirimir en la investigación judicial que se llevará a cabo en los próximos meses.

A esto se suma que estamos en plena precampaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Por ello, Carlos Alsina considera que "una desgracia como esta no debe quedar fuera de la campaña electoral, porque estamos hablando de debatir sobre una gestión de un servicio público que es el transporte. Pero si hay formas y formas que un elemento como este aparezca en una campaña".

"Yo creo que la continuidad del ministro va a hacer todavía más fácil que en la campaña se use y se abuse de lo que ha ocurrido hoy. Ojalá no ocurra y se pueda confirmar en los próximos días que este era un pronóstico equivocado", concluyó el periodista su intervención en 'El Objetivo'. Por lo tanto, según su criterio, a un mes de las elecciones lo más aconsejable sería la salida inmediata de Óscar Puente del Gobierno.