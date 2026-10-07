'Cara al Show' con Marc Giró y 'La Mesa' de Cristina Pardo anuncian a todos sus invitados de hoy miércoles en Atresmedia

Con la mudanza de 'Cara al show' y Marc Giró a la noche de los miércoles en La Sexta durante esta temporada, 'La Mesa' de Cristina Pardo se ha convertido en uno de sus principales competidores en el prime time pese a pertenecer al mismo grupo. Y ambos espacios han anunciado ya la nueva tanda de invitados con la que contarán esta semana, en una noche clave donde competirán contra 'El túnel: avanza y gana' que regresa a La 1 con su segunda temporada.

La última cita de 'La Mesa' se tradujo en un 8.9% de cuota de pantalla y 536.000 espectadores, mientras que 'La Promesa' en La 1 registró su mejor dato del año con un 16.7% de share y 1.082.000 espectadores durante su emisión especial en el prime time. Por otro lado, Marc Giró consiguió su récord de temporada firmando un 6.3% de share y 462.000 espectadores gracias a la visita de Los Javis.

Las Berrocal y el Mago Pop, los invitados de Marc Giró de esta semana en 'Cara al show'

El primer invitado en pasar por el sofá de 'Cara al show' esta semana será Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop. El ilusionista hará parada en el espacio de La Sexta para desvelar todos los detalles de su nuevo espectáculo 'Nada es imposible', además de hacer un repaso de su exitosa trayectoria, marcada por su conquista de los escenarios en Broadway.

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La segunda tanda de invitadas estará conformada por el clan Berrocal, contando con la visita de Victoria Martín, Vicky Rocío Martín Berrocal y Alba Díaz, que visitan el espacio de Marc Giró para presentar la nueva temporada de su docurreality. A su vez, las mujeres de distintas generaciones de la familia se sincerarán sobre sus secretos amorosos y algunos de los desencuentros familiares capturados por las cámaras.

A su vez, 'Cara al show' contará con la visita de Loles León, que regresa al programa con su sección en la que este miércoles explorará sus principales problemas con la Inteligencia Artificial entre otros asuntos y lo que ella llama "la prueba de la rana".

Sara Carbonero, Míchel y David Summers, los invitados de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

'La Mesa' de Cristina Pardo se centrará en analizar los frentes abiertos de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, contando con Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez entre su plantel de invitados de este miércoles. La tertulia política estará también marcada por las intervenciones de Javier Nart e Iván Espinosa de los Monteros, que analizará la unión política entre PP y Vox.

🗳️ Este miércoles analizaremos al detalle el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.



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El espacio de Antena 3 contará también con Máximo Huerta y recibirá a Sara Carbonero, el futbolista Míchel y el cantante David Summers junto a Borja Semper e Inma del Moral, que protagonizarán una atípica tertulia marcada por una sorpresa que el programa tiene preparada para ellos.