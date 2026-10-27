Candela Peña encara a Broncano en 'La Revuelta' por el reproche que le deja sobre su cruce con Pedro Sánchez: "No me manipules"

Candela Peña ha regresado este lunes a 'La Revuelta' tras su inesperado cruce con Pedro Sánchez sobre el escenario del programa durante la última emisión, el cual ha corrido como la pólvora en redes durante estos días. Y al reencontrarse con David Broncano, la actriz y colaboradora del espacio de TVE no ha dudado en sincerarse sobre cómo vivió su encuentro con el presidente del Gobierno, pidiendo también estar presente durante la hipotética visita del líder de Vox.

"David, no me metas en más berenjenales porque yo soy una persona absolutamente imparcial", ha comenzado reclamando la actriz después de que el conductor de 'La Revuelta' le echase en cara alguno de los términos que utilizó para referirse al Ejecutivo como "La Peter". Así, la intérprete no ha dudado en postularse para acudir al programa en las próximas entregas en las que reciban a otros candidatos a la presidencia a lo largo de este mes.

Candela Peña se postula para estar presente durante una hipotética visita de Santiago Abascal a 'La Revuelta': "Daría mi vida"

"Me encantaría, daría mi vida porque viniera la Santi", ha señalado Candela Peña, haciendo referencia a Santiago Abascal, que por el momento no ha contestado a la invitación del programa según ha avanzado David Broncano. "O sea, quiero decir, me encantaría porque tú sabes que la gente joven de Vox se llaman Revuelta", ha señalado la colaboradora mientras el humorista se apresuraba a apuntar que ese nombre está actualmente en desuso por parte de las "juventudes de Vox" según ha explicado.

Después de lo del otro día con LA PETER, Candela tendría que cerrar todas las entrevistas con los candidatos que vayan a venir #LaRevuelta pic.twitter.com/eoHzHEC1vT — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 26, 2026

Así, el presentador ha continuado recordando a la actriz cómo fue su encuentro con el líder del PSOE. "Le cogiste del brazo, le dijiste que iba marcando polla", ha señalado Broncano. "No me manipules, porque no es mi estilo en absoluto", ha sentenciado entonces la colaboradora habitual de 'La Revuelta', admitiendo que los pantalones que Pedro Sánchez llevó eran "muy ajustados". "Pe dije que el pantalón se lo tiene que comprar un poquito más ancho porque era muy slim. Era un poquito malla vaquera", ha puntualizado.

"Si viene más gente, por favor, dímelo, me encantaría venir", ha inistido Candela Peña sobre su presencia en las próximas entrevistas de campaña electoral. "Tú quieres venir a saludar a todos", ha señalado el conductor entre risas. "Sí, sí, me gustaría para también saber sus rolletes. Bueno, se puede ver. Porque ya vi que los políticos nunca dicen ' Uy, yo esto mal, yo esto tal", ha señalado la actriz en referencia a la falta de autocrítica de la clase política, utilizando como ejemplo la entrevista de Sánchez en el espacio.

En la línea de su comentario, David Broncano ha señalado que fue consciente de ello durante su charla con el presidente del Gobierno. "Yo le insistí con varias cosas, pensé que diciéndole varias cosas...", ha lamentado el humorista. "Le dije: Pedro, esto lo habéis hecho mal, y digo igual... Pero son incapaces de decir: Hombre, sí, esto lo hicimos mal", ha señalado el humorista coincidiendo con la crítica de su compañera.

"No lo dicen, cosa que yo creo que se agradecería por parte del pueblo", ha señalado David Broncano mientras Candela Peña ha relatado cómo reaccionó a su cruce con el presidente al verlo en redes horas después del programa. "De repente me asomé y dije: Vaya mojonerío lo que he hecho", ha asegurado la actriz, confesando la sorpresa que vivió al ver la reacción en redes al siguiente día. "A la mañana siguiente, madre del Señor. ¿Qué ha pasado? Me vibraba el móvil a cascoporro, ¿eh?", ha señalado entre risas.

Ha sido entonces cuando David Broncano ha "entregado sus flores" a la colaboradora, apuntado que su escena con Pedro Sánchez fue uno de los momentos estrella de la emisión. "Pero en lo tuyo, por si tú has notado mucha actividad estos días, como el programa fue manteniendo al público y tal, en el trozo tuyo había que un 50% de audiencia, solo en el trozo tuyo", ha aclarado el presentador entre aplausos del público.