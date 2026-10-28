Cambios en la parrilla matinal de RTVE: La 1 retira 'Mañaneros 360' con Cintora en gran parte por especiales informativos sobre la actualidad

El accidente ferroviario que se ha producido a la altura de Urda, en la provincia de Toledo, con una colisión entre dos trenes que ha dejado decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos, ha obligado a RTVE a modificar notablemente su programación matinal.

Ante el nuevo siniestro en el servicio de alta velocidad, el segundo en el año tras el de Adamuz (Córdoba), La 1 ha decidido alargar 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo hasta las 11:00 horas y enlazar con un avance de los servicios informativos de la cadena hasta las 11:15 horas.

Así, 'Mañaneros 360' se ha retrasado en casi 45 minutos. Un recorte que se ha determinado también en el tramo final tal y como ha adelantado RTVE en sus redes. El programa conducido por Jesús Cintora y Adela González levantará la segunda parte de su emisión, la que se ofrece de 14:20 a 15:00 horas tras el noticiario territorial.

En ese tramo, a partir de las 14:00 horas, La 1 emitirá un especial informativo previo a la primera edición del 'Telediario' con Alejandra Herranz. De modo que, ante la actualidad, 'Mañaneros 360' se reducirá este miércoles a una emisión de apenas dos horas y media en favor de la producción propia de la corporación.

Así queda la parrilla matinal este miércoles:

11:00 horas - Avance informativo

11:15 horas - 'Mañaneros 360'

14:00 horas - 'Especial Informativo'

14:55 horas - 'Telediario 1'

Por la tarde, los cambios de programación continuarán. El 'Telediario 1', que contará con una mayor duración hasta las 16:00 horas, cederá el testigo a una edición especial de 'Directo al grano'. Conducida por Marta Flich y Martín Barreiro, se prolongará hasta las 18:30 horas.

A partir de entonces, serán nuevamente los servicios informativos de RTVE los que se pongan al mando de la información, encadenando con el 'Telediario 2' de Pepa Bueno, que se alargará con una versión extra hasta bien entrada la noche (00:00 horas).

En consecuencia, las series 'Valle Salvaje' y 'La Promesa', los magacines 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' y 'La Revuelta' de David Broncano quedan retirados totalmente de la programación de La 1 de TVE este miércoles.