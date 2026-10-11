Cambio en RTVE: Recorta 'Mañaneros 360' y 'La hora de La 1' para colocar a Xabier Fortes en la franja matinal este lunes

RTVE anuncia el tradicional informativo especial en el que se otorgará una amplia cobertura al desfile militar presidido por los reyes Felipe VI y Letizia en el Paseo de la Castellana de Madrid con motivo del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. El evento, un año más, contará con Xabier Fortes, que se pondrá al frente de la retransmisión para narrar las clásicas exhibiciones de las Fuerzas Armadas por tierra y aire.

Este espacio, que arrancará a las diez de la mañana y que se ofrecerá simultáneamente en La 1, el Canal 24 horas y en RTVE Play, la plataforma de streaming del ente público, condicionará sustancialmente la parrilla matinal de la cadena y obligará a recortar 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'. Ambos magacines se mantendrán en antena a pesar del festivo, pero con duraciones reducidas en mayor o menor medida.

12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional 🇪🇸



📍 Especial informativo con @xabierfortes este lunes a partir de las 10 h en @La1_tve, el Canal 24 horas y @rtveplay. pic.twitter.com/MkxOQcLRJk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 8, 2026

En el caso del matinal que presenta Silvia Intxaurrondo, que prestará atención a los preparativos del desfile y los actos institucionales, restará treinta y cinco minutos al concluir su emisión a las 10:00 y no a las 10:35 horas como es habitual. Por su parte, el formato comandado por Jesús Cintora será el mayor damnificado, ya que la retransmisión de la parada militar se extenderá hasta las 12:30 horas.

Por tanto, 'Mañaneros 360', que dará protagonismo al análisis y a las reacciones, perderá casi dos horas de cuota de pantalla y se restringirá aproximadamente de 12:30 a 14:55 horas; momento en el que cederá el relevo a la primera edición del 'Telediario', en la que se repasará lo más destacado del desfile y se abordará también la típica recepción de los monarcas en el Palacio Real y otras celebraciones institucionales.

El acto central, un espectáculo aéreo y terrestre que discurrirá entre la Plaza del Emperador Carlos V y la Plaza de Colón con la participación de hasta 4.400 integrantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones públicas de carácter civil, correrá a cargo de los servicios informativos de RTVE.

Como hemos apuntado inicialmente, estará liderado por Xabier Fortes, acompañado de Alejandro Riego, especialista de TVE en Casa Real, y de la periodista Yolanda Ferrer, experta en Defensa. Junto a ellos se encontrará el capitán Manuel Cuenca, del Ejército del Aire, para aportar todos los datos técnicos.

Así será la parrilla matinal de La 1 este lunes 12 de octubre:

07:50 horas - 'La hora de La 1'

10:00 horas - Informativo especial 12-O

12:30 horas - 'Mañaneros 360'

14:55 horas - 'Telediario 1'

Igualmente, El Día de la Hispanidad modificará radicalmente la oferta vespertina regular de La 1. La tarde caerá en su totalidad y 'Directo al grano', 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' descansarán. TVE cubrirá el hueco con cine.