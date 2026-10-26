Cambio en las corresponsalías del 'Telediario' de RTVE: Rosa María Molló regresa a uno de los puestos más relevantes 16 años después

Coincidiendo con el setenta aniversario de TVE, la histórica corresponsal de RTVE Rosa María Molló vuelve a Pekín 16 años después. Será la nueva delegada de la cadena pública en Asia-Pacífico, sustituyendo así a Yolanda Álvarez, quien ha sido la corresponsal en el gigante asiático desde 2021.

Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la UAB, Rosa María Mollo empezó su carrera en RNE. Aunque su trayectoria profesional ha estado vinculada principalmente a la televisión, siendo una de las corresponsales de RTVE más queridas y reconocidas del ente público. La periodista ha pasado por tres importantes destinos internacionales: Estados Unidos (2003-2008), Asia-Pacífico (2009-2010) y Oriente Medio (2010-2012).

Además, ha cubierto como reportera algunos conflictos bélicos, como la guerra de Afganistán en el año 2001 o las revoluciones de Egipto, Libia y Siria (2010-2012). En enero de 2009 regresó a RTVE como coordinadora de Transformación cultural y Proyectos Estratégicos de RRHH. En septiembre de ese año se incorporó como presentadora a 'Informe Semanal'. En junio de 2020 fue nombrada directora de Comunicación e Imagen de RTVE.

En febrero de 2022 fue elegida miembro del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), máxima autoridad de regulación del sector de medios audiovisuales, del que también fue vicepresidenta. Dos años después, en 2024, regresó a RTVE como Defensora de la Audiencia, la figura que atiende a las quejas, reclamaciones y sugerencias de los espectadores. En la temporada 2025-2026 se incorporó a Radio Nacional de España como presentadora y directora del informativo nocturno '24 horas'.

La decisión de la corporación pública de enviar a Rosa María Molló a Pekín forma parte del plan llevado a cabo con otras corresponsalías. Así, las periodistas Lara Siscar, Silvia Guerra, Melanie Stüber y Begoña Alegría serán las nuevas corresponsales en Roma, Londres, Berlín y Lisboa, respectivamente.