Belén Esteban lanza una petición a Telecinco y responde a las amenazas que recibe Beatriz Trapote por la crítica a su físico

Tras quejarse de que no le dieran tiempo para poder hablar sobre la entrevista de Belén Esteban y dar su versión de los hechos, Beatriz Trapote protagonizó este viernes una larga entrevista en 'De Viernes', que terminó incluso con llamada de su sobrina Juls Janeiro para mostrarle todo su cariño y apoyo en público.

Antes de que Beatriz Trapote se sentara en el plató de 'De Viernes', la otra gran protagonista de esta historia, Belén Esteban fue preguntada por los reporteros de las agencias y del propio programa de Telecinco sobre qué esperaba de la entrevista de la mujer de Víctor Janeiro y de la polémica en la que se ha visto envuelta tras su desafortunado comentario sobre el físico que soltó una semana antes en su reencuentro.

Para empezar, Belén Esteban quiso defenderse de las acusaciones que había lanzado Juls Janeiro en los últimos días asegurando que ella le había llamado "fea". "Si existe algún vídeo que acredite que yo he llamado fea a la niña que lo saquen. ¿Me podéis sacar si alguna vez en "Sálvame" o en cualquier programa en el que he trabajado he dicho eso? Me parece fatal", aseveró la colaboradora.

Algo sobre lo que por cierto 'De Viernes' quiso tirar de hemeroteca y desmontó las palabras de Juls Janeiro demostrando cómo Belén Esteban siempre había defendido a la joven cuando algún compañero la criticaba en 'Sálvame' y cómo siempre había hablado bien de la hermana de su hija.

Después, los reporteros quisieron preguntarle a Belén Esteban que pensaba de que Beatriz Trapote y Amador Mohedano fueran a ser entrevistados en 'De Viernes' para hablar de ella y contestar a lo que dijo ella en su entrevista de hace siete días. "Yo no soy nadie para decir que no vayan a los programas. Que hagan o que quieran, sinceramente... ¡Ellos sabrán!", respondió la de Paracuellos del Jarama.

Por último, la prensa quiso saber que pensaba Belén Esteban de que Beatriz Trapote haya recibido amenazas durante toda la semana por su desafortunado comentario sobre la faja. "Es que claro cuando dices cosas que no debes de decir pasa lo que pasa. Pero que no me alegro de que Beatriz esté sufriendo amenazas por ese comentario contra mi físico. Eso es lo primero y que quede muy claro", terminó diciendo la colaboradora.