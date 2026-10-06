Beatriz Trapote la emprende contra 'De Viernes' tras su cara a cara con Belén Esteban y afirma que no se le dio su sitio

El pasado viernes, Belén Esteban regresaba a un plató de Telecinco tras la cancelación de 'Sálvame', hace más de tres años. Lo hacía con una entrevista exclusiva en 'De Viernes', en la que se vio las caras con Beatriz Trapote después de que esta hubiese cargado contra ella en otros programas de la cadena.

Y, si hubo una vencedora de ese tenso cara a cara, esa fue Belén Esteban. Un lamentable comentario de la mujer de Víctor Janeiro sobre el físico de la invitada, así como la aplaudida contestación de esta provocó una contundente victoria de la de Paracuellos sobre la periodista, algo que a Trapote no le sentó nada bien, como así puso de manifiesto a su salida de los estudios de Telecinco.

En unas imágenes emitidas este lunes por 'La tarde se mueve', Beatriz Trapote se quejó ante los reporteros que la esperaban de que 'De viernes' no la dejara enseñar los mensajes de WhatsApp que, al parecer, se ha intercambiado con Andrea Janeiro, hija de Belén. Visiblemente molesta con el programa conducido por Santi Acosta y Bea Archidona, la cuñada de Jesulín de Ubrique expresó su malestar: "Te voy a hablar porque como no me han dejado en mi programa, pues me voy a parar aquí a hablarte a ti".

Acto seguido, explicó el motivo de su enfado, con reproches hacia el espacio nocturno de Telecinco por el poco tiempo que le habían concedido para responder a Belén Esteban: "Estoy enfadada porque para 5 minutos la señora queda como La Patrona y no dejan hablar a una ni expresarse".

Además, Beatriz Trapote reveló que llevaba preparada una prueba que no pudo sacar en directo. Se trataba de los mensajes de WhatsApp que había intercambiado con la hija de Belén Esteban y que no la dejaron sacar al tratarse de una persona anónima: "Y mucho menos los WhatsApp que yo tenía de su hija hacia mí y que ella no ha podido ver. Pero bueno, no pasada nada. Aquí La Patrona siempre gana".

Beatriz Trapote carga contra los colaboradores de 'De Viernes'

Al ser preguntada por si tenía la sensación de haber perdido este duelo televisivo, la periodista dejó claro que a "a mí no me ha ganado". Pero, lejos de quedarse ahí, criticó la actitud de los colaboradores y presentadora de 'De viernes', a quienes llamó "los palmeros que siguen pegando palmas a Belén Esteban". "No entiendo por qué no me dan mi espacio, mi sitio y por lo menos decir las cosas bien", lamentó, aunque no pierde la esperanza de hacerlo en algún momento: "Pero bueno, no pasada nada. Ya llegará el momento".

Por último, Beatriz Trapote respaldó el comunicado enviado por María José Campanario y Jesulín de Ubrique en el que anunciaban que emprenderán medidas legales contra Belén Esteban si continúa hablando de ellos. "Mi cuñado y mi cuñada por encima", sentenció la mujer de Víctor Janeiro.

Uno de los momentos más comentados sobre el cara a cara entre Belén Esteban y Beatriz Trapote fue cuando esta última criticó a la excolaboradora de 'Sálvame' por llevar faja: "A lo mejor, si llevaras una buena alimentación y deporte, no tendrías que ponerte faja". Aunque en ese momento la de Paracuellos no escuchó esas palabras, Lydia Lozano se las trasladó una vez que la periodista pisó el plató de 'De viernes'.

"Decirle a una persona que lleva faja porque tiene mala alimentación no es bonito, no es bonito", le recriminó Lozano a Trapote. "¿Cómo?", preguntó sin dar crédito la invitada, antes de levantarse y mostrar todo lo que llevaba encima: "Mira, te voy a decir todo lo que llevo. Llevo sensor de azúcar, llevo bomba de insulina y llevo faja. Y llevo 22 clavos en esta pierna y dos placas. Estoy para que me compre el Corte Inglés, cariño". Unas palabras que provocaron la ovación de todo el público presente.

Tras la repercusión de su inoportuno comentario, la mujer de Víctor Janeiro reconoció que había sido "desafortunado", por lo que no dudó en disculparse a través de sus redes sociales. "Pido disculpas a todo el mundo que se haya sentido ofendido", escribió Beatriz Trapote, explicando que pretendía hacer un comentario en tono humorístico, pero que estuvo fuera de lugar.