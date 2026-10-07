Avance del capítulo 665 de 'Sueños de Libertad' que se emitirá este jueves 8 de octubre en Antena 3: Fina descubre a la verdadera Bianca

'Sueños de Libertad' sigue sumando nuevas caras a su elenco artístico tras la incorporación de Almagro San Miguel como Hugo Brossard y David Janer como José Manuel García Fuentes, un arquitecto amigo de los Salazar que llega a la colonia para poner en marcha el plan de reformación que ha impulsado Gabriel en la fábrica.

En el próximo capítulo de 'Sueños de Libertad', Damián pone al corriente a sus hijos del resultado de la reunión entre Pablo, Gabriel y Hugo Brossard y empiezan a trabajar en la estrategia para conseguir convencer a Hugo para que les readmitan y ver si el francés es su aliado o su rival. Marta y Tasio proponen desenmascarar a Gabriel pero Andrés y Damián optan por ir con cautela. Después, Tasio le confiesa a Paula que no quiere encontrarse con Hugo después de provocar la muerte de su padre.

Mabel muestra su frustración a Nieves por no saber cómo elaborar su proyecto y su madre insiste en que le pida ayuda a Josema y trata de dar la cara por el arquitecto ante las acusaciones de su hija. Después, Mabel pilla a Salva escribiendo una carta para su padre después de su conversación con Paula. Y finalmente, Mabel accede y le pide ayuda a Josema con su trabajo.

Valentina le confiesa a Claudia que le siguen aumentando las inseguridades sobre la relación de Begoña y Andrés y la dependienta aconseja a su compañera que se sincere con su prometido. Y en el dispensario, Agustín no duda en amonestar a Miguel por su diagnóstico a un paciente tras prohibirle que acuda a la romería en presencia de Nieves, que después no duda en decir a su hijo que se ha excedido con su respuesta al párroco. Y después el cura arremete contra Miguel ante Claudia.

Andrés y Damián reciben a Hugo Brossard en su casa y el hijo del francés les muestra su preocupación por los enfrentamientos entre ellos y Gabriel y ellos tratan de ganarse la confianza de Hugo y le proponen ayudar a recuperar a los clientes a cambio de volver a sus puestos de trabajo. Tras ello, Hugo le pone límites a Gabriel tras sus arrebatos y le confiesa que duda que sea la persona adecuada para dirigir la empresa y Gabriel le deja caer a Hugo que Tasio discutió con su padre justo antes de su muerte.

Beatriz le explica a Gabriel el diagnóstico que le hizo el ginecólogo tras su mareo y que tiene un embarazo de riesgo debido a su edad y que necesita mucho reposo y él propone hablar con Begoña pero ella le para los pies pues podrían provocar que sospeche algo sobre ellos.

Tras la llamada de Lombardo, Fina llega a la conclusión de que el asunto de la exposición ha sido una artimaña de Bianca para poder reconquistarla y tras darse cuenta de lo que es capaz la pintora no duda en echarla de su despacho. Por su parte, Andrés le confiesa a Valentina su intención de invitar a Begoña a cenar en casa y la secretaria sigue los consejos de Claudia y habla con él sobre los sentimientos de Begoña hacia él.

Hugo Brossard conoce a Andrés y Damián

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel reprendía a Pablo por llamar a Hugo Brossard y provocar que el francés haya decidido venir a Toledo sin avisar mientras Pablo defiende que los despidos de los De La Reina están provocando que la fábrica vaya cuesta abajo y sin frenos perdiendo a algunos de sus mejores clientes. Tras amenazar con el despido de Salazar, Gabriel daba marcha atrás para evitar más problemas.

Fina le daba las gracias a Bianca por calmarla y darla serenidad mientras la pintora le pedía perdón a su ex pareja por besarla en casa de los De la Reina y le solicitaba que por favor deje de pensarlo todo tanto y que intenten ser libres y dejarse llevar por sus sentimientos. Después, ambas sucumbían a la pasión rememorando las noches de amor que vivieron en Argentina.

Begoña acudía a ver a Valentina para aclarar las cosas con ella y la secretaria confrontaba a Begoña por el tema de Andrés y sus sentimientos hacia él. Tras ello, Valentina le pedía que por favor deje de engañarla sobre sus sentimientos por Andrés y sea sincera con ella y le hacía prometer que jamás se va a interponer entre ellos. Después, Valentina hablaba con Andrés y se mostraba molesta por lo sucedido y la amenaza de Gabriel.

Manuela aprovechaba su visita a Miguel al dispensario tras el corte mientras cocinaba para disculparse por su actitud con los Salazar durante la comida y el doctor le reconocía que nunca había conocido a una mujer tan peculiar como ella. Justo, Pablo y Nieves se chocaban con ella y le dejaban claro que no tiene que preocuparse por lo que pasó en la comida.

Después de que Paula tenga un gran gesto hacia Claudia, la dependienta tomaba una decisión sobre su relación con su compañera y le reconocía que se equivocó con ella. Y por la noche, Paula y Salva volvían a disfrutar de un momento íntimo y el cantinero se abría en canal sobre la muerte de su madre y su estancia en la cárcel.

Pablo se citaba con Damián para informarle de su reunión con Hugo y con Gabriel y le hablaba de la llegada de su amigo Josema y que el arquitecto se ha comprometido a respetar el patrimonio inmobiliario que crearon los De La Reina. Finalmente, en la reunión Pablo defendía a los De la Reina frente a Hugo, que trataba de poner paz.