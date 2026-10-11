Atronadora ovación a 'Informe Semanal' por lo visto con su mítica presentadora Mari Carmen García Vela en los 70 años de RTVE

"Buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes en este especial en el que queremos rendirle homenaje a esta casa, que cumple 70 años". Así arrancó Mari Carmen García Vela, la histórica presentadora de 'Informe Semanal', la edición especial de este sábado 10 de octubre, con motivo del setenta aniversario de Televisión Española.
A sus 84 años, García Vela regresó por una noche al programa de La 1 que condujo durante 12 años en dos etapas diferentes, la primera de 1983 a 1987 y la segunda de 1988 a 1996. Esto la convierten en la presentadora que más tiempo ha estado al frente del longevo formato de la televisión pública española. Por ese motivo, tenía que ser ella quien estuviera al frente de esta edición especial de 'Informe Semanal', del que dijo que "ha sido y es un referente indiscutible de TVE. Hoy queremos compartir recuerdos, memoria, y por supuesto la actualidad".
Acto seguido, la periodista dio paso a la cabecera del programa de los 90, la más famosa de sus 53 años de historia. El especial estuvo dividido en dos partes. La primera estuvo dedicada a la muerte de Maricarmen y la crisis de la vivienda en España, mientras que la segunda abordó los 70 años de TVE. Tirando de archivo, se emitieron algunas imágenes que son historia de la televisión en nuestro país, como la muerte de Chanquete en 'Verano Azul' o el sketch de 'la empanadilla de Móstoles'.
El emotivo regreso de Mari Carmen García Vela a 'Informe Semanal' tres décadas después
Además, se recordaron a figuras claves que pasaron por la televisión pública desde los comienzos de sus emisiones regulares, el 28 de octubre de 1956. Entre ellos destacan Chicho Ibáñez Serrador, Jesús Hermida, María Teresa Campos, Valerio Lazarov o la mencionada Mari Carmen Vela. Según rememoró el periodista e investigador audiovisual Alejandro Macías durante este especial de 'Informe Semanal', "esa primera televisión era absolutamente de aficionados, todos los que entraron ahí no sabían hacer televisión y la gran mayoría no la habían visto nunca".
"Había una gran colaboración entre gente que venía de la radio, gente que venía del teatro y gente que venía del cine. Se hacía lo que se podía, pero se hacía con mucha ilusión. Crearon una televisión que fue muy cercana desde el principio", explicó Macías. La entrega finalizó con una emotiva despedida de Mari Carmen García Vela, quien reconoció que había sido un "verdadero placer" reencontrarse con la audiencia de 'Informe Semanal'.
Antes de concluir, hizo una última reflexión: "En un mundo que aparece y desaparece en el proceloso mar de las redes sociales y que trata de acortar caminos y cambios con la inteligencia artificial, la televisión sigue siendo un lugar para la conversación con nombre y rostro e inteligentemente humana. Ha sido un verdadero placer reencontrarme con ustedes esta noche. Hasta siempre".
Ovación masiva al especial de 'Informe Semanal' de TVE: "Esto ya es historia de nuestra televisión"
Esta entrega especial de 'Informe Semanal' en TVE provocó la nostalgia del público. Los usuarios de las redes sociales aplaudieron, especialmente, el regreso de la mítica presentadora. "Esta noche ha sido suya. Mari Carmen García Vela. Ella es 'Informe Semanal'", escribía la cuenta de 'X' del programa de TVE. Mientras que un usuario alababa la profesionalidad de la periodista: "84 años y conserva una dicción, modulación y entonación que ya se ha perdido". "Esto ya es historia de nuestra televisión", ha sentenciado otro espectador.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.