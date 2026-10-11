Atronadora ovación a 'Informe Semanal' por lo visto con su mítica presentadora Mari Carmen García Vela en los 70 años de RTVE

"Buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes en este especial en el que queremos rendirle homenaje a esta casa, que cumple 70 años". Así arrancó Mari Carmen García Vela, la histórica presentadora de 'Informe Semanal', la edición especial de este sábado 10 de octubre, con motivo del setenta aniversario de Televisión Española.

A sus 84 años, García Vela regresó por una noche al programa de La 1 que condujo durante 12 años en dos etapas diferentes, la primera de 1983 a 1987 y la segunda de 1988 a 1996. Esto la convierten en la presentadora que más tiempo ha estado al frente del longevo formato de la televisión pública española. Por ese motivo, tenía que ser ella quien estuviera al frente de esta edición especial de 'Informe Semanal', del que dijo que "ha sido y es un referente indiscutible de TVE. Hoy queremos compartir recuerdos, memoria, y por supuesto la actualidad".

Acto seguido, la periodista dio paso a la cabecera del programa de los 90, la más famosa de sus 53 años de historia. El especial estuvo dividido en dos partes. La primera estuvo dedicada a la muerte de Maricarmen y la crisis de la vivienda en España, mientras que la segunda abordó los 70 años de TVE. Tirando de archivo, se emitieron algunas imágenes que son historia de la televisión en nuestro país, como la muerte de Chanquete en 'Verano Azul' o el sketch de 'la empanadilla de Móstoles'.

#70AñosTVE | «Buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes en este especial en el que queremos rendirle homenaje a esta casa»



Mari Carmen García Vela se pone hoy al frente de este @informesemanal pic.twitter.com/KtkpksLrAR — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 10, 2026

El emotivo regreso de Mari Carmen García Vela a 'Informe Semanal' tres décadas después

Además, se recordaron a figuras claves que pasaron por la televisión pública desde los comienzos de sus emisiones regulares, el 28 de octubre de 1956. Entre ellos destacan Chicho Ibáñez Serrador, Jesús Hermida, María Teresa Campos, Valerio Lazarov o la mencionada Mari Carmen Vela. Según rememoró el periodista e investigador audiovisual Alejandro Macías durante este especial de 'Informe Semanal', "esa primera televisión era absolutamente de aficionados, todos los que entraron ahí no sabían hacer televisión y la gran mayoría no la habían visto nunca".

"Había una gran colaboración entre gente que venía de la radio, gente que venía del teatro y gente que venía del cine. Se hacía lo que se podía, pero se hacía con mucha ilusión. Crearon una televisión que fue muy cercana desde el principio", explicó Macías. La entrega finalizó con una emotiva despedida de Mari Carmen García Vela, quien reconoció que había sido un "verdadero placer" reencontrarse con la audiencia de 'Informe Semanal'.

Antes de concluir, hizo una última reflexión: "En un mundo que aparece y desaparece en el proceloso mar de las redes sociales y que trata de acortar caminos y cambios con la inteligencia artificial, la televisión sigue siendo un lugar para la conversación con nombre y rostro e inteligentemente humana. Ha sido un verdadero placer reencontrarme con ustedes esta noche. Hasta siempre".

#70añosTVE | Termina este @informesemanal tan especial



🗣️Mari Carmen García Vela: "En un mundo que aparece y desaparece en el proceloso mar de las redes sociales [...] la televisión sigue siendo un lugar para la conversación. Ha sido un placer reencontrarme con ustedes" pic.twitter.com/APrMBJwsSu — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 10, 2026

Ovación masiva al especial de 'Informe Semanal' de TVE: "Esto ya es historia de nuestra televisión"

Esta entrega especial de 'Informe Semanal' en TVE provocó la nostalgia del público. Los usuarios de las redes sociales aplaudieron, especialmente, el regreso de la mítica presentadora. "Esta noche ha sido suya. Mari Carmen García Vela. Ella es 'Informe Semanal'", escribía la cuenta de 'X' del programa de TVE. Mientras que un usuario alababa la profesionalidad de la periodista: "84 años y conserva una dicción, modulación y entonación que ya se ha perdido". "Esto ya es historia de nuestra televisión", ha sentenciado otro espectador.

Esta noche ha sido suya.

Mari Carmen García Vela.

Ella es @InformeSemanal. https://t.co/y85tWf2CNo — Informe Semanal (@InformeSemanal) October 10, 2026

84 años y conserva una dicción, modulación y entonación que ya se ha perdido https://t.co/1Df7GIQ08m — IamRGR (@IamRGR1) October 10, 2026

Esto ya es historia de nuestra televisión. Por un día Mari Carmen García Vela regresa a @InformeSemanal que recupera su clásico fondo de los 90 y la cabecera más recordada por muchos. Y "La Vela" (como le gusta que la llamen) sigue en plena forma. Una maestra de la comunicación. https://t.co/RWGy5mkP2D — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) October 10, 2026

La Vela sigue brillando. https://t.co/iZToI4aVvY — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 11, 2026

Qué bien ha estado el @InformeSemanal de hoy con Mari Carmen García Vela, historia de la televisión. Periodismo del bueno. https://t.co/qveuwwuYZp — Fernando H. Valls 🗞️ (@FernandoHValls) October 10, 2026

Igualita que Ana Rosa leyendo el cue.

Qué tiempos en los que una presentadora solo necesitaba su voz y saber narrar, para atraparte al televisor. https://t.co/uO5wlLljQ4 — Cristian Vancouver (@vancouvercris) October 11, 2026

Que emoción. Que viaje a mi infancia.

Mari Carmen García Vela,en mi opinión la mejor presentadora de la historia de Informe Semanal. https://t.co/AYx1lFxp1S — Vidushi (@Vidushi_ii) October 10, 2026

Qué maravilla volver a verla y escuchar su voz, su dicción y esa forma de decir. https://t.co/EzOLtu59rC — Joaquín Hurtado (@joaquin1hurtado) October 10, 2026

Es sábado noche. Es olor a casa de la abuela viendo sin parpadear con mi primo el repaso semanal de la actualidad. Es saber que podías trasnochar porque mañana no había cole. Todo acompañado de una voz cálida y nítida como la de Mari Carmen García Vela. Periodismo. https://t.co/LAtdLANZRC — Diego Villacorta🌏 (@DiegoViya) October 10, 2026

Qué gran acierto volver a contar con García Vela para este especial de @InformeSemanal Sigue teniendo el mismo magnetismo: la ves y te invita a quedarte. #70AñosTVE https://t.co/vYGPDZkHmb — Gabriel López (@Gabrielopev) October 10, 2026

Mari Carmen García Vela es icono televisivo. Y esa sintonía es de vellos erizados https://t.co/FGcV3oeYnu — Iván Edroso (@IvanEdroso) October 10, 2026

Emociona volver a escuchar la clásica sintonía de Informe Semanal y la voz de Mari Carmen García Vela, con esa narración pausada y tan característica de la televisión de antes. Sin prisas, sin estridencias y sin necesidad de narrarlo todo como si fuera un partido de fútbol. https://t.co/QKCkYCdlCt — Joaquín Torreblanca (@JoaTorreblanca) October 10, 2026

La profesionalidad no tiene edad; la gran periodista, tampoco. https://t.co/Tzbde9szLI — Ana De Luis (@anadeluis) October 11, 2026

En casa, en los ochenta, este programa era de visión obligatoria. Y luego cuando acababa y no nos gustaba Sábado Cine, con mis padres comentábamos la actualidad. Me hizo querer ser periodista. Hacíamos lo mismo con La Clave, aunque casi siempre veíamos la película. https://t.co/bSUJLddZWp — Jordi Casanova (@jordicasanova) October 11, 2026

Vellito de punta https://t.co/uk0DHnVqXU — Eski Macías (@Eski_Macias) October 11, 2026