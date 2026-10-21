Atresmedia y Mediaset se movilizan ante el terremoto en la TDT con la irrupción de La Séptima y anuncian nuevos canales en UHD

La Televisión Digital Terrestre (TDT) se prepara para una gran revolución a partir del 5 de noviembre. Más allá de la llegada de La Séptima, la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras y que cuenta con Javier Ruiz como principal cara y como director editorial, RTVE y los grupos de comunicación privados, Mediaset y Atresmedia, comenzarán a utilizar el múltiple RGE2, con tecnología DVB-T2, para retransmitir en Ultra Alta Definición (UHD).

Según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será concretamente durante la madrugada del 5 de noviembre, antes de las 08:00 a.m. (hora peninsular), cuando se produzca dicha reconfiguración, que obligará a los telespectadores a resintonizar su televisor para acceder a esas nuevas frecuencias en UHD así como a los canales que tendrán que cambiar de ubicación. En este sentido, hay que señalar que es imprescindible realizar dicho reajuste en la TDT porque sino habrá canales que dejarán de poder verse.

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Después de que RTVE fuera el primero en anunciar la llegada de La 2 UHD así como la nueva señal de La 2 Cat en Cataluña también con Ultra Alta Definición; ahora son Atresmedia y Mediaset quienes han empezado a mover ficha para dar a conocer a su audiencia que también podrán empezar a ver todos sus contenidos con mejor calidad de imagen y que tendrán que resintonizar la TDT para poder ver sus canales.

Atresmedia prepara el lanzamiento de Antena 3 UHD y La Sexta UHD

"Llega la Ultra Alta Definición. A partir del 5 de noviembre, resintoniza tu televisor para seguir viendo todos los canales de Atresmedia. Y además, si tu televisor es compatible podrás disfrutar de Atresmedia con mayor calidad de imagen y sonido con la nueva Ultra Alta Definición. El 5 de noviembre, Atresmedia como nunca la habías visto", asegura la voz en off en la promoción que ya emiten los canales de Atresmedia desde hace días.

De esta forma, será Antena 3 UHD el canal que se incorpore a partir de esa fecha a la lista de canales de la TDT. Pero además de poder disfrutarse en la Televisión Digital Terrestre, esta nueva señal con mayor calidad de imagen y sonido podrá verse también en atresplayer y en diferentes plataformas de televisión. Asimismo, según avanza Mundoplus, Atresmedia ha decidido ir más allá y aprovechar para lanzar también La Sexta UHD, aunque en esta ocasión para poder disfrutar de ella habrá que recurrir tanto a atresplayer como a los diferentes operadores de televisión como Orange TV. Pero todavía está pendiente concretar su calendario de lanzamiento y los detalles definitivos de su distribución.

Por otro lado, cabe decir que Atreseries, el canal de Atresmedia dedicado a la ficción cambiará de señal y si no resintonizas tu televisor dejarás de verlo a partir del 5 de noviembre. Y es que esta cadena pasará a formar parte ahora del múltiple MPE2 en el que actualmente están Antena 3, La Sexta, Neox y Nova.

📺✨ ¡Llega la UHD a #Atresmedia!



🔄 A partir del 5 de noviembre, resintoniza tu televisor para seguir viendo todos nuestros canales.



🤩 Si tu TV es compatible, disfrutarás de mayor calidad de imagen y sonido.



¡Atresmedia como nunca antes la habías visto! pic.twitter.com/0vhDSRunju — Antena 3 (@antena3com) October 16, 2026

Telecinco anuncia la llegada de su canal UHD

También Mediaset ha comenzado la promoción de la entrada de Telecinco UHD a la TDT. "Disfrutar de un Telecinco con mayor definición y calidad de sonido va a estar en tu mando. A partir del 5 de noviembre, resintoniza tu televisión para ver y escuchar Telecinco como nunca. El 5 de noviembre, únete a Telecinco UHD", advierte la voz en off de Mediaset en este anuncio.

Además, el grupo ha aprovechado para revelar la imagen del nuevo canal. La mosca mantiene el último cambio que vivió la cadena con el Telecinco dentro de un círculo blanco. Y justo debajo aparecen las letras UHD en blanco con una nueva tipografía diferente a la de la cadena.

Asimismo, al igual que pasará con atresplayer, dos de los canales de Mediaset también cmabiarán de múltiple, por lo que si no reajustas la televisión no podrás seguir disfrutando de ellos. Se trata de BeMad, el canal de cine en HD, que pasará al múltiple MPE3 junto a Telecinco, Cuatro, FDF y Divinity; así como Boing, el canal infantil del grupo, pasará a emitirse a través del MPE4 donde ya se encuentran otros canales como Mega, Trece y Energy.