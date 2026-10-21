Atresmedia se rearma ante las elecciones y anuncia un nuevo programa de debate en La Sexta con Ana Pastor para el prime time

La Sexta se quiere adelantar a todos los debates electorales que se hagan en las diferentes televisiones durante la campaña electoral. Así, a la espera de saber si finalmente saldrán los debates propuestos por RTVE, Atresmedia y Mediaset, la cadena anuncia la puesta en marcha de 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' con Ana Pastor al frente.

En concreto, La Sexta pone en marcha dos debates especiales con representantes de las formaciones con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) y que se emitirán los próximos lunes 2 y 9 de noviembre, previos al inicio de la campaña electoral para las Elecciones Generales del 29-N.

'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' apuesta por dos citas novedosas para dar a conocer los programas de dichas formaciones en las temáticas que más afectan a los ciudadanos en dos debates que serán moderados por Ana Pastor, que ya tiene gran experiencia al frente de debates electorales en Atresmedia así como en 'El Objetivo'.

El formato de debates propuestos por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. En el primer debate, que se celebrará el 2 de noviembre, se abordarán cuestiones como la vivienda y la economía, mientras que en el segundo, el 9 de noviembre, se tratarán asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.

La propuesta de debates electorales de Atresmedia

'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' se suma a la propuesta que ya lanzó Atresmedia a las diferentes formaciones de cara a la organización de dos tipos de debates de cara a las elecciones del 29-N. En primer lugar, el grupo ofrece candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un debate electoral cara a cara para el próximo 23 de noviembre.

De la misma forma, Atresmedia también propone para el 18 de noviembre un debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a las elecciones. Se trata de un día después de la propuesta de RTVE para el cara a cara entre Sánchez y Feijóo.