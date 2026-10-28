Atresmedia levanta 'El Intermedio', 'Cara al show' y 'Zapeando' de la parrilla de La Sexta hoy por el accidente de tren

El gravísimo accidente ferroviario que se ha producido a la altura de Urda, en la provincia de Toledo, con el impacto entre dos trenes que ha dejado decenas de muertos está provocando movimientos en las programaciones de todas las cadenas. Y La Sexta una vez más es una de las que más se volcará con la información con diferentes especiales informativos de sus programas.

En su caso, La Sexta ha decidido mover ficha y levantar de la sobremesa 'Zapeando'. De esta manera, el programa de Dani Mateo dejará su espacio a una edición especial de 'Más vale tarde', que alargará su duración de 15:30 a 20:00 horas con Iñaki López al frente.

Después, a las 20:00 horas, Rodrigo Blázquez conducirá una edición especial de 'La Sexta Noticias', que alargará su duración hasta las 21:30 horas ocupando también el habitual hueco de 'La Sexta Clave' de Jokin Castellón para dar la última hora sobre este incidente que ha dejado decenas de muertos y más de un centenar de heridos.

Posteriormente, en prime time, la cadena de Atresmedia también cambia su programación prevista para este miércoles y retirará tanto 'El Intermedio' con El Gran Wyoming como 'Cara al show' de Marc Giró, que había anunciado entrevistas con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois.

En su lugar, La Sexta anuncia un nuevo especial de 'El Objetivo' con Ana Pastor a partir de las 21:30 horas para seguir informando de la última hora a la audiencia y analizar todos los datos sobre la investigación abierta para conocer que es lo que ha pasado para que los dos trenes hayan chocado.

‼️ PROGRAMACIÓN ESPECIAL‼️



laSexta ofrecerá una cobertura especial tras el accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo.



📺 14:20 · laSexta Noticias

📺 15:30 · Más Vale Tarde

📺 20:00 · laSexta Noticias

📺 21:30 · Especial El Objetivo



Todo el día, toda la información y… pic.twitter.com/Hp6jYbvQSG — laSexta (@laSextaTV) October 28, 2026

Así queda la programación de La Sexta este miércoles 28 de octubre: