Atresmedia confirma el nuevo proyecto de José Yélamo fuera de 'La Sexta Xplica': Un true crime donde ejercerá como conductor

Atresmedia ha iniciado este miércoles la cuenta atrás oficial para el estreno de un nuevo true crime que contará con José Yélamo como narrador. El presentador de 'La Sexta Xplica' cambiará los debates y la actualidad por un nuevo registro en esta nueva serie documental de diez capítulos que llegará a Atresplayer bajo el título de 'Timadores'.

Se trata de un nuevo formato que repasará los casos de estafa más mediáticos y espectaculares de España, reconstruyendo en cada entrega algunos de los fraudes que más han resonado en la sociedad de nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Empezando el 8 de noviembre, día en el que este título llegará a la plataforma del grupo, lo más probable es que se estrene un episodio cada semana hasta completar su ciclo en la plataforma de streaming.

'Timadores', el nuevo true crime de Atresplayer conducido por José Yélamo que analizará 10 grandes estafas en nuestro país

Por el momento se desconoce si el proyecto, que contará con José Yélamo al frente, saltará en algún momento a su emisión en abierto a través de La Sexta. Lo que sí ha desvelado Atresmedia en su carta de presentación es el contenido que albergará cada entrega de este nuevo true crime: recreaciones, testimonios, repaso de las principales claves de cada caso y las consecuencias emocionales, económicas y personales que cada fraude tuvo.

💥 @atresplayer estrena el domingo 8 de noviembre ‘Timadores’, un true crime sobre los grandes estafadores de España, conducido por @jjyelamo



👉 Centrado en casos reales: desde falsos médicos y enfermedades fingidas hasta estafas sentimentales, fraudes inmobiliarios y grandes… pic.twitter.com/8u22wujAgH — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) October 14, 2026

La pregunta sobre la que se sostiene este nuevo proyecto es clave: ¿Cómo los estafadores consiguieron que tanta gente cayese en este tipo de engaños? Y 'Timadores' pretende abordar esta cuestión poniendo el foco en algunos casos mediáticos que ya han desvelado. En primer lugar el de un hombre que fingió padecer miles de tumores y consiguió recaudar cientos de miles de euros para su tratamiento.

José Yélamo también repasará otros casos sonados como el de un médico al que acudieron numerosos pacientes convencidos de estar en manos de un profesional o el de un supuesto negocio de inversión en criptomonedas en el que miles de personas depositaron sus ahorros a ciegas.

'Timadores' es una producción de Atresmedia en colaboración con Goroka, y cada capítulo de los diez que estrenará en total se centra en una investigación policial, la cual utilizan para reconstruir el caso minuciosamente ante los espectadores. Además el formato contará con los testimonios de los protagonistas afectados por estos engaños y un análisis profesional de los mecanismos que los timadores emplearon para que estos fraudes surtiesen efecto a gran escala.