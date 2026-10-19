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Atresmedia anuncia una entrevista a Óscar Puente en horario de máxima audiencia en la programación de La Sexta

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Esta intervención se producirá en un momento de especial relevancia con la precampaña electoral a pleno rendimiento ante el 29-N

Óscar Puente acude a La Sexta esta semana
Óscar Puente acude a La Sexta esta semana | Montaje El Televisero

El grupo Atresmedia anuncia una entrevista a Óscar Puente en La Sexta, en el horario de máxima audiencia, en un momento de especial relevancia con la precampaña electoral a pleno rendimiento ante el 29-N. 

El programa elegido por el Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible para realizar su próxima aparición televisiva será 'Cara al Show', el formato de humor que presenta Marc Giró en la noche de los miércoles. Será la primera vez que acuda a este irreverente espacio. 

La Sexta ya ha confirmado la visita de Óscar Puente a través de diversos spots promocionales, en los que se indica que el comunicador catalán recibirá al político socialista a partir de las 23:00 horas, justo después de una nueva emisión de 'El Intermedio' de El Gran Wyoming. 

La última intervención de Óscar Puente en un plató de televisión se produjo el pasado 9 de septiembre en la segunda entrega de 'La Mesa', el nuevo programa de entrevistas y análisis que capitanea Cristina Pardo en el 'prime time' de Antena 3. 

Ahora, con su participación en el revolucionario show de Marc Giró, el ministro se enfrentará a una entrevista poco o nada convencional. Eso sí, la convocatoria electoral y la precampaña, que ha arrancado con mucha intensidad, serán los ejes centrales de la charla. 

Con Óscar Puente como plato fuerte de la velada, 'Cara al show' tratará de pulverizar el récord de temporada alcanzado el 30 de septiembre con la visita de Los Javis en pleno boom con 'La bola negra'. ¿Será capaz de igualar o superar también el máximo histórico (8,5%) del estreno? 

Recordemos que la única entrevista a un político que ha llevado a cabo el formato de La Sexta, que tuvo lugar en la cuarta entrega de la pasada temporada, estimuló las audiencias hasta un 8% de share. El protagonista fue Gabriel Rufián, un perfil con mucho tirón mediático.

Si bien, Óscar Puente no será el único invitado de 'Cara al show' en su emisión de este próximo miércoles 21 de octubre. El plantel de invitados lo completarán María Patiño, que tras su entrevista será colaboradora fija del programa, suponiendo su regreso a la televisión; y el músico argentino Fito Páez.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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