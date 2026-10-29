Atresmedia anuncia la suspensión del primer debate electoral previsto para la próxima semana, que se pospone en La Sexta

Después del trágico accidente en Urda (Toledo) tras el choque de dos trenes de AVE e Iryo, que ha dejado al menos 69 muertos y más de un centenar de heridos, La Sexta ha decidido aplazar el primer debate electoral sectorial que tenía previsto emitir el próximo lunes 2 de noviembre con la vivienda y la economía como temas principales.

Fue la semana pasada cuando La Sexta anunció la puesta en marcha de 'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa', dos debates especiales de precampaña con representantes de los principales grupos políticos que concurren a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Como decimos, en un principio el primer debate estaba previsto para el próximo lunes 2 de noviembre. Pero Atresmedia ha decidido posponerlo. "Con motivo de la tragedia ferroviaria, laSexta aplaza el primer debate electoral. Será el 9 de noviembre en lugar del que había previsto para el próximo lunes día 2", han asegurado desde el grupo.

Asimismo, La Sexta ha aprovechado para recordar que tanto Frente Amplio como Vox ya habían confirmado su presencia en el debate con la presencia de Pablo Bustiunduy, el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de la campaña de la nueva coalición de partidos a la izquierda del PSOE.

Mientras que Atresmedia recalca que por ahora ni el PSOE ni el PP han confirmado quienes serán los encargados de representar a ambos partidos en este primer debate sobre vivienda y economía que moderará Ana Pastor el lunes 9 de noviembre.

🟢 Con motivo de la tragedia ferroviaria, laSexta aplaza el primer debate electoral.



Será el 9 de noviembre en lugar del que había previsto para el próximo lunes día 2.



Recordemos que Pablo Bustinduy, de Frente Amplio, y José María Figaredo, de Vox, ya han confirmado su… — laSexta (@laSextaTV) October 29, 2026

Así será 'La Sexta Debate'

José María Figaredo y Pablo Bustinduy, primeros confirmados para 'La Sexta Debate'

'La Sexta Debate: hablamos de lo que importa' apuesta por dos citas novedosas para dar a conocer los programas de dichas formaciones en las temáticas que más afectan a los ciudadanos en dos debates que serán moderados por Ana Pastor, que ya tiene gran experiencia al frente de debates electorales en Atresmedia así como en 'El Objetivo'.

El formato de debates propuestos por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos. Tras el primer debate, el segundo, que todavía no tiene fecha de emisión, tiene la intención de tratar asuntos como la regeneración, la inmigración y el Estado de Bienestar.