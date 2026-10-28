Atresmedia anuncia hoy la retirada de 'El Hormiguero', 'Sueños de Libertad', Karlos Arguiñano y 'La ruleta de la suerte' por la actualidad

Antena 3 ha decidido cancelar buena parte de su programación diaria de este miércoles 28 de octubre con motivo del accidente ferroviario que se ha producido en Urda (Toledo) tras el choque de dos trenes, que ha provocado la muerte de decenas de personas y centenares de heridos.

Ante la gravedad de los hechos con este segundo siniestro en la alta velocidad en nuestro país tras lo sucedido el pasado mes de enero en Adamuz , Atresmedia ha decidido cambiar toda la programación de Antena 3 y La Sexta para actualizar la última hora a la audiencia siguiendo los pasos de TVE y Telecinco, que también han alterado sus parrillas habituales.

En concreto, Antena 3 ha decidido cancelar toda su programación matinal habitual y alargar la emisión de 'Espejo Público' suprimiendo así la emisión tanto de 'Cocina abierta' de Karlos Arguiñano como de 'La ruleta de la suerte' con Jorge Fernández para informar en directo de lo sucedido.

Por la tarde, la cadena también ha optado por cancelar finalmente la emisión de 'Sueños de libertad' copiando la estrategia de TVE, que también ha levantado sus series diarias ('Valle Salvaje' y 'La Promesa'). De este modo, 'Y ahora Sonsoles' alargará su duración y se adelantará a las 16:00 horas con una edición especial con Sonsoles Ónega para abordar todo sobre este incidente con sus colaboradores y diferentes expertos en plató.

Lo que sí se mantendrá en la programación será 'Pasapalabra' a diferencia de 'El Hormiguero'. Así, el programa de Pablo Motos faltará a su cita diaria con la audiencia y cancela su anunciada entrevista con Miguel Ángel Revilla, que cabe recordar que se fijó el pasado lunes tras tener que movilizarse a última hora por la ausencia de Dani Martín por la muerte de su padre.

En su lugar, Antena 3 alargará la emisión de 'Antena 3 Noticias 2' con Vicente Vallés y Esther Vaquero hasta las 23:00 horas. Será entonces cuando Cristina Pardo tome el relevo con 'La Mesa' en un programa que también estará pegado a la actualidad para informar del accidente y toda la última hora en torno a las víctimas y a la investigación.

‼️CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN |



Con motivo del trágico accidente ferroviario se levanta la emisión de ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, ‘La Ruleta de la Suerte’ y ‘El Hormiguero’ en @antena3com



En @laSextaTV, se cancela la emisión de ‘Zapeando’, ‘El intermedio’ y ‘Cara al… — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) October 28, 2026

Así queda la programación de Antena 3 este miércoles 28 de octubre: