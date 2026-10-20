Atresmedia anuncia a los próximos invitados de 'La Mesa' de Cristina Pardo: Entre ellos, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta

'La Mesa' enfrenta su octava semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo tendrá que medir fuerzas con una versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro, así como con 'La isla de las tentaciones', que continúa enfrentando en Telecinco algunas de las entregas "más desgarradoras" de su historia. Por otro lado, competirá contra 'Cara al show' en La Sexta y con 'El túnel: avanza y gana' en La 1.

La última cita de 'La Mesa' con la audiencia se tradujo en un 8.9% de share y 489.000 espectadores, mientras que 'El túnel: avanza y gana' consiguió firmar un 9.3% de share y 652.000 espectadores en La 1 y 'Cara al show' un 4.4% de share y 308.000 espectadores en La Sexta. Por otro lado, 'La isla de las tentaciones 11' volvió a liderar con un 13.5% de cuota de pantalla y 652.000 espectadores en Telecinco.

Juan Jesús Vivas, Javier Clemente, Mariló Montero y Álvaro Muñoz Escassi, los invitados de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

En paralelo al programa de Marc Giró, Cristina Pardo volverá a llenar 'La Mesa' de invitados en Antena 3 abriendo la noche de este miércoles con la visita del presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas. El espacio abordará la actualidad de la ciudad autónoma a través de su presidente y todos los detalles sobre la investigación judicial del asalto a la frontera, así como las promesas pendientes de Pedro Sánchez con el territorio.

👉🏻 Javier Clemente, Mariló Montero y Barbara Rey se sientan esta semana en #LaMesa.



💣 Tres personalidades, tres maneras de entender el mundo y una sola mesa. Cristina Pardo los reúne este miércoles en una noche de conversación sin filtros. pic.twitter.com/HZod473E7S — La Mesa (@LaMesa_A3) October 19, 2026

El espacio de Antena 3 reunirá también a Bárbara Rey, Mariló Montero, Javier Clemente y Pepe Navarro en una mesa de tertulia para reflexionar sobre el precio a pagar por decir lo que uno piensa sin tapujos. Cristina Pardo y su equipo recopilarán algunas de las declaraciones más polémicas de los invitados.

Por último, 'La Mesa' pondrá frente a frente a Melanie Olivares, Álvaro Muñoz Escassi y Máximo Huerta para abordar una cuestión sentimental algo controvertida: ¿Se puede querer a alguien y aceptar que esté con otras personas? Los cinco invitados, desde distintas perspectivas, abordarán la pregunta compartiendo sus experiencias.