Atresmedia anuncia a los 4 invitados de hoy en 'La Mesa' de Cristina Pardo, entre ellos el histórico José Ramón de la Morena

'La Mesa' enfrenta su séptima semana en el prime time de Antena 3 en una noche de mucha competencia por delante. Por un lado, Cristina Pardo tendrá que medir fuerzas con una versión extendida de 'Horizonte' en Cuatro, así como con 'La isla de las tentaciones', que continúa enfrentando en Telecinco algunas de las entregas "más desgarradoras" de su historia. Por otro lado, competirá contra 'Cara al show' en La Sexta y con 'El túnel: avanza y gana', que ha regresado a La 1 con su segunda etapa.

La última entrega del espacio de debate, actualidad y entrevistas de Antena 3, que contó con Sara Carbonero como invitada estrella, se tradujo en un 11.1% de share y 633.000 espectadores, quedando por debajo de el 14% anotado por 'La isla de las tentaciones' en Telecinco, que reunió a 785.000 espectadores, pero superando al estreno de la segunda temporada de 'El túnel: avanza y gana', que se conformó con un 10.3% de cuota de pantalla y 785.000 espectadores en TVE.

José Ramón de la Morena, Feliciano López, Amelia Bono y Máximo Huerta, los invitados de Cristina Pardo de esta semana en 'La Mesa'

'La Mesa' de Cristina Pardo se centrará esta semana en analizar la histórica visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla, su primera visita como Reyes y la primera visita de los monarcas a ambas ciudades autónomas en 19 años. El equipo de colaboradores, conformado por Vicente Vallés, Iván Redondo, Susana Díaz y Javier Nart repasarán las decisiones políticas y diplomáticas que han marcado esta visita.

¿Por qué han tenido que pasar 19 años para que los Reyes vuelvan a Ceuta? 🤔



Lo analizamos en #LaMesa, el miércoles después de El Hormiguero. pic.twitter.com/T1PvQwrrlH — La Mesa (@LaMesa_A3) October 12, 2026

El espacio de Antena 3 también contará con voces de la ciudad autónoma, contando con el testimonio de Pepi, una vecina ceutí que se sentará este miércoles en el programa para contar en primera persona cómo están viviendo la crisis migratoria que continúa instaurada en el territorio desde la entrada masiva del pasado 30 y 31 de julio.

Finalmente, 'La Mesa' recibirá al periodista José Ramón de la Morena para hablar de la cara oculta del éxito, sincerándose sobre su histórica rivalidad con José María García y cómo han abordado durante años su enfrentamiento y la presión por las audiencias. Más tarde, Cristina Pardo dará la bienvenida a Feliciano López, extenista profesional y Amelia Bono, empresaria.

Junto al periodista y escritor, Máximo Huerta, estos perfiles tan distantes entre sí en el plano profesional, pondrán en común experiencias, renuncias personales y rivalidades en una mesa marcadas por las imágenes de archivo, el humor y alguna que otra sorpresa que el espacio de Antena 3 guarda siempre para sus invitados con personas de su entorno más íntimo involucradas.